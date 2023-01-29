جدول مباريات ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية 2022، والقنوات الناقلة لمباريات البطولة.

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لخوض مغامرة جديدة في بطولة كأس العالم للأندية 2022 التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من الأول وحتى الحادي عشر من فبراير 2023.

ريال مدريد يشارك في النسخة 19 من بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حصد اللقب في الموسم الماضي متفوقًا على ليفربول الإنجليزي في النهائي، ليحقق النادي الملكي اللقب 14 في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.

وسيسجل ريال مدريد مشاركته السادسة في كأس العالم للأندية، بعدما سبق له خوض البطولة في نسخ 2000، و2014، و2016، و2017، و2018.

ويعد ريال مدريد أكثر الأندية حصدًا للقب بطولة كأس العالم للأندية في شكلها الجديد، بعدما حقق اللقب في أربع مناسبات، حيث فشل فقط في حصد اللقب في مشاركته الأولى بالبطولة، عندما احتل المركز الرابع.

وبالتأكيد يسعى ريال مدريد إلى تعزيز سجل ألقابه في البطولة، ولذلك ستكون النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية هامة للغاية بالنسبة إلى النادي الملكي.

وفي التقرير التالي نتعرف على جدول مباريات ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2022، وما هي القنوات الناقلة لمباريات البطولة.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2022

كما جرت العادة، تجنب بطل دوري أبطال أوروبا المشاركة في الأدوار الأولى من كأس العالم للأندية، وبذلك سيشارك ريال مدريد مباشرة في نصف نهائي البطولة.

وينتظر ريال مدريد مواجهة الفائز من مباراة سياتل ساوندرز الأمريكي أمام الفائز من مباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

الأهلي سيلعب أمام أوكلاند في الدور التمهيدي من البطولة، والفائز منهما سيلعب أمام سياتل ساوندرز في ربع النهائي، على أن يواجه الفائز من تلك المواجهة فريق ريال مدريد في نصف النهائي.

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب نصف النهائي ريال مدريد - الفائز من سياتل ساوندرز ضد الفائز من الأهلي وأوكلاند سيتي الأربعاء 8 فبراير 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2022؟

أعلنت القناة الرياضية المغربية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2022 بصورة قانونية تمامًا نظرًا لتنظيم البطولة في المغرب.

ومن جانبها أعلنت شركة الرياضية السعودية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2022 بصورة حصرية عبر قنوات SSC.

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لكأس العالم للأندية 2022؟

قناة SSC المفتوحة عبر القمر الصناعي عرب سات والنايل سات تأتي عبر الترددات الآتية:-

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح عرب سات 11747 / 12418 أفقي 27500 5\6 نايل سات 12523 أفقي 27500 3\4

لكن قد تنقل الشبكة مباريات كأس العالم للأندية 2022 عبر مجموعتها المشفّرة، في انتظار التأكيد الرسمي للأمر.

ما هو تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2022؟

يمكن استقبال قنوات المغربية الرياضية على قمر النايل سات عن طريق التردد 11157، وبمعدل استقطاب: عمودي، ومعدل ترميز: 27500.

وعلى قمر عرب سات، بتردد 12683، وبمعدل استقطاب عمودي وبمعدل ترميز: 27500.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11157 عمودي 27500 عرب سات 12683 عمودي 27500

كيف يمكن متابعة كأس العالم للأندية 2022 عبر الإنترنت؟

إن لم تتمكن من مشاهدة المباريات عبر التلفاز يمكنك متابعة البث المباشر لمباريات البطولة عن طريق موقع جول، والذي ينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.