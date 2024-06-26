تعرف على جدول مباريات دور الـ 16 في يورو 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته....

اقترب دور مجموعات يورو 2024، الذي شهد العديد من المفاجآت والمباريات القوية من نهايته، وبدأت معه تتضح معالم المنتخبات التي ستتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

ويتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل أربعة ثوالث في المجموعات، ليكتمل نصاب دور الـ 16 ونكون على موعد مع مباريات قوية في ثمن النهائي الذي تزداد معه الإثارة والحماس.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا تعرف على جدول مباريات دور الـ 16 في يورو 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.

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جدول مباريات يورو 2024، المجموعات، الطريق للنهائي، القنوات الناقلة والجوائز المالية

ما موعد دور الـ 16 من يورو 2024؟

من المنتظر أن تبدأ مباريات دور الـ 16 في البطولة، بداية من يوم السبت 29 يونيو، بمباراة سويسرا وإيطاليا.

البداية النهاية السبت 29 يونيو 2024 الثلاثاء 2 يوليو 2024

جدول مباريات دور الـ 16 من يورو 2024

المباراة الموعد النتيجة الملعب سويسرا - إيطاليا السبت 29 يونيو 2024،

19:00 مصر والسعودية - الملعب الأولمبي ألمانيا - الدنمارك السبت 29 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية - سيجنال إدونا بارك إنجلترا - سلوفاكيا الأحد 30 يونيو 2024،

19:00 مصر والسعودية - فيلتينس أرينا إسبانيا - جورجيا الأحد 30 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية - راين إنرجي فرنسا - بلجيكا الإثنين 1 يوليو 2024،

19:00 مصر والسعودية - مركور شبيل البرتغال - سلوفينيا الإثنين 1 يوليو 2024،

22:00 مصر والسعودية - دوتش بانك آرينا رومانيا - هولندا الثلاثاء 2 يوليو 2024،

19:00 مصر والسعودية - أليانز أرينا النمسا - تركيا الثلاثاء 2 يوليو 2024،

22:00 مصر والسعودية - ريد بول آرينا

ما القنوات الناقلة لمباريات دور الـ 16 من يورو 2024؟

تنقل فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت قنوات beIN Max لنقل البطولة.

كما يمكن مشاهدة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

ما المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 في يورو 2024؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية إلى دور الـ 16: