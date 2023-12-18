جدول مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

مصعب صلاح
UCL round of 16 2023-2024GettyImage
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تعرف على جدول مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة..

شهدت قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 العديد من المواجهات الهامة، تليق بهذا الدور المتقدم نسبيًا في البطولة القارية الأبرز، وإن كانت بعض الفرق العملاقة قد ذهبت إلى بطولة الدوري الأوروبي والبعض ودع من دور المجموعات.

وأسفرت قرعة دور الـ 16 لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عددًا من المباريات المثيرة خاصة بعد عودة برشلونة إلى هذا الدور بعد عامين، وكذلك تواجد آرسنال في المسابقة بعد غياب.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 - دور الـ 16

أوقعت القرعة العديد من المباريات الصعبة في ثمن النهائي أبرزها مواجهة بين برشلونة ونابولي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

وكانت القرعة قد أقيمت يوم 18 ديسمبر 2023 في مدينة نيون السويسرية.

المباراةنتيجة الذهابنتيجة الإيابالنتيجة
إنتر - أتلتيكو مدريدالثلاثاء 13 فبراير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		الثلاثاء 12 مارس 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
لاتسيو - بايرن ميونخالثلاثاء 13 فبراير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		الثلاثاء 12 مارس 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
أيندهوفن - بوروسيا دورتموندالثلاثاء 13 فبراير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		الثلاثاء 12 مارس 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
باريس سان جيرمان - ريال سوسييدادالثلاثاء 13 فبراير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		الثلاثاء 12 مارس 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
بورتو - آرسنالالثلاثاء 13 فبراير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		الثلاثاء 12 مارس 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
نابولي - برشلونةالثلاثاء 13 فبراير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		الثلاثاء 12 مارس 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
كوبنهاجن - مانشستر سيتيالثلاثاء 13 فبراير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		الثلاثاء 12 مارس 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
لايبزيج - ريال مدريدالثلاثاء 13 فبراير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		الثلاثاء 12 مارس 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

ما هي القنوات الناقلة لدور ال 16 من أبطال أوروبا 2024؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.

ما موعد مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024؟

تقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 13 و14 فبراير 2024، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي في يومي 20 و21 فبراير.

أما مباريات الإياب، فيقام الجزء الأول منها يومي 5 و6 مارس 2024، ويختتم دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بمباريات يومي 12 و13 مارس 2024.

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