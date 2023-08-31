جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

البطولة الأكثر شعبية في كرة القدم حول العالم وحلم جميع الأندية والجماهير، نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا تنطلق، والإثارة فقط هي عنوانها التقليدي المتوقع.
حقق مانشستر سيتي لقب البطولة الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه، بالفوز على إنتر بهدف نظيف في النهائي.
وسيتعين على رجال المدرب بيب جوارديولا، القتال هذا الموسم للحفاظ على لقبهم، إذ من المنتظر أن يكون التنافس شديدًا هذا الموسم للحصول على درع ذات الأذنين بين كبار الأندية الأوروبية.
فكوكبة من الفرق التي تستهدف هذا اللقب، الجميع يستعد بكل قوته وينتدب أفضل اللاعبين، ولكن السمة الأبرز في هذه النسخة هي غياب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عن البطولة.
وفي هذا التقرير نتعرف على جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.
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جدول مواعيد دوري أبطال أوروبا 2023-2024
أقيمت قرعة دور المجموعات الخميس 31 أغسطس 2023، على أن يتم خوض مباريات دور المجموعات من يوم 19 سبتمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
متى يبدأ دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟
تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم التاسع عشر من سبتمبر 2023، بإقامة ثماني مباريات، على أن تقام بقية مباريات الجولة الأولى يوم العشرين من سبتمبر 2023.
ومن المقرر أن تتواصل مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حتى ديسمبر 2023، وتنتهي تحديدًا يوم 13 ديسمبر.
الجولة
الموعد
الأولى
19–20 سبتمبر 2023
الثانية
3-4 أكتوبر 2023
الثالثة
24-25 أكتوبر 2023
الرابعة
7-8 نوفمبر 2023
الخامسة
28-29 نوفمبر 2023
السادسة
12-13 ديسمبر 2023
ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا؟
ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.
ويمكنك مشاهدة المباريات مباشرة عبر تطبيق TOD.
ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2024
المجموعة الأولى:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
نابولي
0
0
0
0
0
0
0
0
2
مانشستر يونايتد
0
0
0
0
0
0
0
0
1
كوبنهاجن
0
|0
0
0
|0
|0
|0
|0
4
جالطة سراي
|0
0
0
|0
|0
|0
|0
0
المجموعة الثانية:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
إشبيلية
0
0
0
0
0
0
0
0
2
آرسنال
0
0
0
0
0
0
0
0
1
أيندهوفن
0
|0
0
0
|0
|0
|0
|0
4
لانس
|0
0
0
|0
|0
|0
|0
0
المجموعة الثالثة:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
نابولي
0
0
0
0
0
0
0
0
2
ريال مدريد
0
0
0
0
0
0
0
0
1
سبورتنج براجا
0
|0
0
0
|0
|0
|0
|0
4
أونيون برلين
|0
0
0
|0
|0
|0
|0
0
المجموعة الرابعة:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
بنفيكا
0
0
0
0
0
0
0
0
2
إنتر
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ريد بول سالزبورج
0
|0
0
0
|0
|0
|0
|0
4
ريال سوسييداد
|0
0
0
|0
|0
|0
|0
0
المجموعة الخامسة:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
أتلتيكو مدريد
0
0
0
0
0
0
0
0
2
فينورد
0
0
0
0
0
0
0
0
1
لاتسيو
0
|0
0
0
|0
|0
|0
|0
4
سيلتيك
|0
0
0
|0
|0
|0
|0
0
المجموعة السادسة:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
باريس سان جيرمان
0
0
0
0
0
0
0
0
2
بوروسيا دورتموند
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ميلان
0
|0
0
0
|0
|0
|0
|0
4
نيوكاسل يونايتد
|0
0
0
|0
|0
|0
|0
0
المجموعة السابعة:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
مانشستر سيتي
0
0
0
0
0
0
0
0
2
لايبزيج
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ريد ستار
0
|0
0
0
|0
|0
|0
|0
4
يونج بويز
|0
0
0
|0
|0
|0
|0
0
المجموعة الثامنة:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
برشلونة
0
0
0
0
0
0
0
0
2
بورتو
0
0
0
0
0
0
0
0
1
شاختار
0
|0
0
0
|0
|0
|0
|0
4
رويال أنتويرب
|0
0
0
|0
|0
|0
|0
0