جدول مباريات دوري السوبرليج الإفريقي 2023 والقنوات الناقلة

يقدم لكم جول كل المعلومات اللازمة عن دوري السوبرليج الإفريقي 2023، نظام المسابقة، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة وجدول مواعيد البطولة حتى النهائي

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية بداية أول نسخة من دوري السوبرليج الإفريقي، وذلك خلال. شهر أكتوبر الجاري.

تلك هي النسخة الأولى من المسابقة التي ينتظر أن تكون المسابقة الأولى على مستوى الأندية خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا التقرير، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن دوري السوبرليج الإفريقي 2023، جدول مواعيد البطولة والمباريات، نظام المسابقة وأكثر.

الموعد، النظام والجوائز .. كل ما تريد معرفته عن دوري السوبر الإفريقي

جدول مباريات دوري السوبر الإفريقي 2023 - النهائي

المباراة الذهاب الإياب النتيجة الفائز من نصف النهائي 1 - الفائز من نصف النهائي 2 الأحد 5 نوفمبر 2023 السبت 11 نوفمبر 2023 -

جدول مباريات دوري السوبر الإفريقي 2023 - دور نصف النهائي

المباراة الذهاب الإياب النتيجة الفائز من (الأهلي وسيمبا) - الفائز من (بترو أتلتيكو وصن داونز) الأحد 29 أكتوبر 2023 الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - الفائز من (مازيمبي والترجي) - الفائز من (إنييمبا والوداد) الأحد 29 أكتوبر 2023 الأربعاء 1 نوفمبر 2023 -

جدول مباريات دوري السوبر الإفريقي 2023 - ربع النهائي

المباراة الذهاب الإياب النتيجة سيمبا - الأهلي الجمعة 20 أكتوبر 2023

18:00 مصر والسعودية الثلاثاء 24 أكتوبر 2023

17:00 مصر والسعودية - مازيمبي - الترجي السبت 21 أكتوبر 2023

16:00 مصر والسعودية الاربعاء 25 أكتوبر 2023

18:00 مصر والسعودية - بترو أتلتيكو - صن داونز السبت 21 أكتوبر 2023

18:30 مصر والسعودية الثلاثاء 24 اكتوبر 2023

20:00 مصر والسعودية - إنييمبا - الوداد الأحد 22 أكتوبر 2023

21:00 مصر والسعودية الأربعاء 25 أكتوبر 2023

21:00 مصر والسعودية -

ما هو نظام دوري السوبر الإفريقي 2023؟

تتألف مباريات أول نسخة من دوري السوبر ليج الإفريقي 2023 من 3 أدوار، ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.

ستقام في البداية مباريات ربع النهائي ثم نصف النهائي أيضاً بنظام الذهاب والإياب.

نهائي نسخة 2023 سيكون بنظام الذهاب والإياب بين الفريقين المتأهلين من المربع الذهبي.

ما هي الأندية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي 2023؟

تتأهل الأندية إلى بطولة دوري السوبر الإفريقي بناء على تصنيفها في مسابقات أندية إفريقيا في آخر خمس سنوات، وهو التصنيف الذي سيصدره "كاف" لاحقًا.

لكن المؤكد أن أول ثمانية أندية في تصنيف "كاف" من كل منطقة جغرافية كان لها مقعد في النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي.

الأندية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي 2023 هي الآتي وفق تصنيف "كاف":-

الفريق البلد الأهلي مصر الوداد المغرب صن داونز جنوب إفريقيا الترجي تونس بترو أتلتيكو أنجولا مازيمبي الكونغو إنييمبا نيجيريا سيمبا تنزانيا

ما هي الجوائز المالية لدوري السوبر الإفريقي 2023؟

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مجموع جوائز دوري السوبر الإفريقي 2023 .

وسيكون إجمالي جوائز البطولة 17.4 مليون دولار أمريكي، حيث سيحصل الفريق الفائز بالبطولة على 4 ملايين دولار، والمركز الثاني على 2.8 مليون دولار، وكل نادٍ تأهل إلى المربع الذهبي على 1.7 مليون دولار وكل نادٍ شارك في البطولة فقط وخرج من ربع النهائي على 900 ألف دولار.

المركز الجوائز المالية البطل 4 ملايين دولار الوصيف 2.8 مليون دولار المربع الذهبي 1.7 مليون دولار ربع النهائي 900 ألف دولار

ما هي القنوات الناقلة لدوري السوبر الإفريقي 2023؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية بداية من ربع النهائي.

أتى هذا بعد بعض المشكلات حول ملكية بي إن سبورتس للحقوق وسط المشكلات القضائية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".