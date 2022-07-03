الموعد، النظام والجوائز .. كل ما تريد معرفته عن دوري السوبر الإفريقي

كل ما تريد معرفته عن بطولة دوري السوبر الإفريقي، موعد انطلاق البطولة، ونظامها، وجوائزها المالية والمزيد من الأمور المتعلقة بها.

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًا عن انطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي، بعد اعتماد المكتب التنفيذي في "كاف" للبطولة.

موتسيبي قال في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "اعتمد كاف دوري السوبر الإفريقي، و يتبقى إضافته لمسابقات الأندية في النظام الأساسي".

وتابع: "سيتم إضافة دوري السوبر الإفريقي إلى النظام الأساسي في الجمعية العمومية العادية للاتحاد، المقرر إقامتها في تنزانيا يوم 10 أغسطس المقبل".

دوري السوبر الإفريقي كان من الأمور التي يسعى إليها موتسيبي منذ تولى منصبه في رئاسة "كاف" في مارس 2021، ويبدو أنه في طريقه بالفعل لتنفيذ البطولة.

لكن، ما هي بطولة دوري السوبر الإفريقي، ما هو نظام البطولة، وما هي جوائزها المالية؟ كل هذه الأسئلة وأكثر يجيب عنها "جول GOAL" في التقرير التالي.

ما هي بطولة دوري السوبر الإفريقي؟

أول من نادى بإقامة دوري السوبر الإفريقي كان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بعد فترة قصيرة من انهيار مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وفي نوفمبر 2019، كان إنفانتينو في زيارة للكونغو لحضور احتفالية مرور 80 عامًا على تأسيس نادي مازيمبي، وحينها طالب رئيس "فيفا" بإطلاق البطولة.

وقال إنفانتينو: "سنضع أفضل 20 ناديًا إفريقيًا في بطولة تُشبه الدوري، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق عوائد مالية تصل إلى 200 مليون دولار، ويمكن أن تكون البطولة أحد أفضل 10 بطولات في العالم".

وعاد إنفانتيو من جديد للحديث عن البطولة عندما كان في الرباط في مطلع عام 2020، وبعد التحدث مع عدد من الأفراد في المنظمة الإفريقية لكرة القدم، بدأ الكاف مناقشاته الأولية حول البطولة بالفعل.

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ومع تولي موتسيبي رئاسة "كاف" تبنى ذلك المقترح، وعمل جاهدًا من أجل خروج البطولة إلى النور.

ما هو موعد دوري السوبر الإفريقي؟

حسب تصريحات رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال المؤتمر الصحفي، فإن دوري السوبر الإفريقي سينطلق خلال منافسات موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن يكون دوري السوبر الإفريقي هو البطولة الأهم والأكبر في القارة السمراء.

ما هو نظام دوري السوبر الإفريقي؟

كشف "كاف" بالفعل عن نظام بطولة دوري السوبر الإفريقي، وعلى العكس من تصور إنفانتينو، فإن البطولة ستشهد عددًا أكبر من الأندية.

"كاف" أكد على إقامة البطولة بنظام التوزيع الجغرافي، ومشاركة 24 ناديًا ذات التصنيف الأعلى في معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وسيكون ذلك بناء على نتائج آخر خمس سنوات في بطولات مسابقات إفريقيا للأندية، وسيتم تقسيم الأندية المشاركة في البطولة على 3 مجموعات حسب المناطق الجغرافية.

المجموعة الأولى ستكون خاصة بأندية شمال إفريقيا، وستضم ثمانية أندية تلعب فيما بينها بنظام الدوري من دورين، أي بإجمالي 14 مباراة.

وينطبق الأمر نفسه وعدد المباريات على مجموعة غرب ووسط إفريقيا، وأخيرًا منطقة شرق وجنوب إفريقيا.

وتتأهل الأندية صاحبة المراكز الخمسة الأولى في كل دوري إلى دور الستة عشر، بإجمالي 15 ناديًا، بالإضافة إلى أفضل فريق صاحب مركز سادس في الثلاث مجموعات.

الاتحاد الإفريقي يعلن عن انطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي في أغسطس 2023.



💰مجموع جوائز البطولة الجديدة 100 مليون دولار



🤑 البطل على 10 ملايين دولار. pic.twitter.com/OmIqUQqLzx — GOAL Arabia (@GoalAR) July 3, 2022

الاتحاد الإفريقي يعلن عن انطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي في أغسطس 2023.



💰مجموع جوائز البطولة الجديدة 100 مليون دولار



🤑 البطل على 10 ملايين دولار. pic.twitter.com/OmIqUQqLzx — GOAL Arabia (@GoalAR) July 3, 2022

وستلعب الأندية صاحبة المركز السابع في المجموعات الثلاث والفريقين صاحبي المركز السادس، مباريات فاصلة وحاسمة في دوري من دور واحد للبقاء في دوري السوبر الإفريقي للموسم التالي، بينما ستصعد أفضل فرق من المسابقة الأخرى المسماة بكأس الكاف إلى النسخة التالية من دوري السوبر.

وتم الاتفاق على هبوط أصحاب المركز الثامن والأخير في كل دوري بكل مجموعة إلى كأس "الكاف" في العام التالي.

وبعد تحديد فرق الدور ثمن النهائي، تقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب حيث ستخوض مواجهات بنظام القرعة الموجهة بحيث لا يواجه فريق منافس له من نفس المنطقة الجغرافية.

ثم تقام مباريات ربع النهائي ثم نصف النهائي أيضاً بنظام الذهاب والإياب.

بينما لم يتحدد حتى الآن الموقف الرسمي بشأن المباراة النهائية، وما إذا كانت ستلعب بنظام الذهاب والإياب أو إجراء مباراة واحدة في بلد محايد.

ما هي الأندية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي؟

ستتأهل الأندية إلى بطولة دوري السوبر الإفريقي بناء على تصنيفها في مسابقات أندية إفريقيا في آخر خمس سنوات، وهو التصنيف الذي سيصدره "كاف" لاحقًا.

لكن المؤكد أن أول ثمانية أندية في تصنيف "كاف" من كل منطقة جغرافية سيكون لها مقعد في النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي.

والأمر شبه المؤكد على مستوى شمال إفريقيا، سيكون ظهور أندية الأهلي المصري، والترجي التونسي، والرجاء والوداد المغربيان في النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي.

ما هي الجوائز المالية لدوري السوبر الإفريقي؟

كشف باتريس موتسيبي عن مجموع جوائز دوري السوبر الإفريقي خلال المؤتمر الصحفي.

وسيكون إجمالي جوائز البطولة 100 مليون دولار أمريكي، على أن يحصل الفائز باللقب على عشرة ملايين دولار.

ما هو مصير دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بعد انطلاق دوري السوبر الإفريقي؟

أثار إطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي مخاوف بشأن بطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفيدرالية.

لكن موتسيبي نفى بشكل قاطع فكرة إلغاء دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس "كاف" أن بطولة دوري أبطال إفريقيا ستقام جنبًا إلى جنب مع بطولة دوري السوبر الإفريقي، لكنه في الوقت نفسه لم يكشف شيئًا عن مصير بطولة الكونفيدرالية.

لكن على الرغم من تأكيدات موتسيبي، إلا أن هناك تقارير تؤكد إلغاء البطولتين، مع الاكتفاء ببطولة دوري السوبر الإفريقي، وبطولة أخرى بمسمى جديد، وهي كأس أبطال إفريقيا.