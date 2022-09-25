جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

يقدم لكم جول كل المعلومات اللازمة عن دوري أبطال إفريقيا 2022-23، نظام المسابقة، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة وجدول مواعيد البطولة حتى النهائي

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية بداية نسخة جديدة من دوري أبطال إفريقيا، ستنطلق في سبتمبر بالأدوار التمهيدية للبطولة.

فاز نادي الوداد المغربي على النادي الأهلي في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، ومنع المارد الأحمر من إنجاز الحصول على 3 ألقاب على التوالي.

أجريت قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا 2023 في 9 أغسطس 2022، وذلك في مدينة القاهرة العاصمة المصرية.

وفي هذا التقرير، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن دوري أبطال إفريقيا 2022-23، جدول مواعيد البطولة والمباريات، موعد قرعة كل دور، نظام المسابقة والأبطال السابقين وأكثر.

الموعد، النظام والجوائز .. كل ما تريد معرفته عن دوري السوبر الإفريقي

ما هو نظام بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022-23؟

يشارك في دوري أبطال أفريقيا 58 فريقاً، 52 منهم بدايتهم من الدور التمهيدي الذي هو عبارة عن دور لخروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب.

أما بقية الفرق فستبدأ من الدور التمهيدي الثاني، وهي الفرق الأفضل نتائج في البطولة السنوات السابقة، وهي الوداد والرجاء من المغرب، الأهلي من مصر، الترجي والترجي من تونس، بالإضافة إلى مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي.

يتأهل من الدور التمهيدي الثاني 16 فريقًا، يتم توزيعهم على 4 مجموعات يتأهل من كلٍ منها فريقين فقط، وتعود مباريات خروج المغلوب من دور 8 حتى النهائي.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا 2022-23؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بدايةً من دور المجموعات، أما الدورين التمهيديين فتنقل مبارياتهما على القنوات الخاصة بمستضيف كل مباراة.

إذا لم تتمكن من المشاهدة عبر التلفاز، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لمباريات دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 - الدور التمهيدي الأول

المباراة الذهاب الإياب النتيجة ريفرز يونايتد - واتانجا 0-3 1-0 1-3 ستاد ماندجي - بلاتو يونايتد 2-2 1-0 3-2 نيجيليك - سوا رينيسانت 1-2 0-0 1-2 الجيش الوطني - الاتحاد المنستيري 0-1 3-0 1-3 أولمبيك ريال - فيبرس 3-0 1-0 4-0 فولكان كلوب - لا باس 0-1 0-1 0-2 القطن البنيني - أسيك ميموساس 2-1 2-0 4-1 هوكس - حوريا ألغيت وتأهل نادي حوريا أسكو كارا - نواذيبو 1-1 0-1 1-2 شبيبة القبائل 0-1 3-0 3-1 ديبورتيفو مونجومو - دجوليبا 0-2 تأجلت بو رينجرز - شباب بلوزداد 0-0 3-0 3-0 زالان - يونج أفريكانز 4-0 5-0 9-0 سان جورج - الهلال 1-2 0-1 2-2 أرتا/سولار7 - المريخ 2-1 0-0 2-1 KMKM - الأهلي طرابلس 0-2 0-4 0-6 فلامبيو دو سنتر - الاتحاد الليبي 0-1 2-2 2-3 إيليكت سبورت - الزمالك 2-0 2-0 4-0 كيب تاون سيتي - أوتوهو 0-2 0-0 0-2 بلاك بولز - بيترو أتلتيكو 3-0 2-1 5-1 ريد أروس - بريميرو دي أوجوستو 1-0 0-0 1-0 نياسا بيج بولتس - سيمبا 2-0 0-2 2-2 CFFA - رويال ليوباردس 2-3 1-2 3-3 ماتلاما - القطن الكاميروني 3-0 1-0 4-0 رايل كلوب - أشانتي كوتوكو 1-0 0-1 1-1 جابوروني يونايتد - فيتا كلوب 0-1 3-1 3-2

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 - الدور التمهيدي الثاني

المباراة موعد الذهاب موعد الإياب (ريفرز يونايتد / واتانجا) - الوداد 7 - 9 أكتوبر 2022 14 - 16 أكتوبر 2022 (ستاد ماندجي / بلاتو يونايتد) - الترجي 7 - 9 أكتوبر 2022 14 - 16 أكتوبر 2022 نيجيليك - الرجاء 7 - 9 أكتوبر 2022 14 - 16 أكتوبر 2022 (الجيش الوطني / الاتحاد المنستيري) - الأهلي 7 - 9 أكتوبر 2022 14 - 16 أكتوبر 2022 فيبرس - مازيمبي 7 - 9 أكتوبر 2022 14 - 16 أكتوبر 2022 فولكان كلوب - صن داونز 7 - 9 أكتوبر 2022 14 - 16 أكتوبر 2022 (القطن البنيني - أسيك ميموزا) - حوريا 7 - 9 أكتوبر 2022 14 - 16 أكتوبر 2022 أسكو كارا - (كازا - شبيبة القبائل) 7 - 9 أكتوبر 2022 14 - 16 أكتوبر 2022 (ديبورتيفو مونجومو - دجوليبا) - شباب بلوزداد 7 - 9 أكتوبر 2022 14 - 16 أكتوبر 2022 يونج أفريكانز - (سان جورج - الهلال) 7 - 9 أكتوبر 2022 14 - 16 أكتوبر 2022 المريخ - الأهلي طرابلس 7 - 9 أكتوبر 2022 14 - 16 أكتوبر 2022 (فلامبيو دو سنتر - الاتحاد الليبي) / (إيلكت سبورت - الزمالك) 7 - 9 أكتوبر 2022 14 - 16 أكتوبر 2022 (كيت تاون سيتي - أوتوهو) - بيترو أتلتيكو 7 - 9 أكتوبر 2022 14 - 16 أكتوبر 2022 (ريد أروس - بريميرو دي أوجوستو) / (بيج بولتس - سيمبا) 7 - 9 أكتوبر 2022 14 - 16 أكتوبر 2022 رويال ليوباردس - (ماتلاما - القطن الكاميروني) 7 - 9 أكتوبر 2022 14 - 16 أكتوبر 2022 (رايل كلوب - أشانتي كوتوكو) / (جابوروني يونايتد - فيتا كلوب) 7 - 9 أكتوبر 2022 14 - 16 أكتوبر 2022

ما هي الفرق الفائزة بدوري أبطال أفريقيا؟

مازالت الكرة المصرية تحتل نصيب الأسد من كؤوس دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ، فالفريقان الأكثر فوزاً بالبطولة هما الأهلي والزمالك قطبي الكرة في بلاد الفراعنة، كما أن الإسماعيلي سبق له الفوز بالبطولة، بل هو من سبق مواطنيه في رفع الكأس.

فاز الأهلي بدوري الأبطال 10 مرات ليتصدر القائمة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني مناصفةً مع مازيمبي الكونغولي بواقع خمس بطولات واقترب الترجي التونسي من التساوي معهما بعد أن فاز في نسختي 2018 و2019.

الأبطال التاريخيون لدوري أبطال أفريقيا

الفريق البطل الوصيف الأهلي - مصر 10 (1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020, 2021) 4 (1983, 2007, 2017, 2018, 2022) الزمالك - مصر 5 (1984, 1986, 1993, 1996, 2002) 3 (1994, 2016, 2020) مازيمبي - الكونغو 5 (1967, 1968, 2009, 2010, 2015) 2 (1969, 1970) الترجي - تونس 4 (1994, 2011, 2018، 2019) 4 (1999, 2000, 2010, 2012) هافيا - غينيا 3 (1972, 1975, 1977) 2 (1976, 1978) الوداد - المغرب 3 (1992, 2017, 2022) 2 (2011، 2019) الرجاء - المغرب 3 (1989, 1997, 1999) 1 (2002) كانون ياوندي - الكاميرون 3 (1971, 1978, 1980) - أسانتي كوتوكو - غانا 2 (1970, 1983) 5 (1967, 1971, 1973, 1982, 1993) شبيبة القبائل - الجزائر 2 (1981, 1990) - إنيمبا - نيجيريا 2 (2003, 2004) - وفاق سطيف - الجزائر 2 (1988 , 2014) - فيتا كلوب - الكونغو الديمقراطية 1 (1973) 2 (1981 , 2014) هارتس أوف أوك - غانا 1 (2000) 2 (1977 , 1979) النجم الساحلي - تونس 1 (2007) 2 (2004 , 2005) الإسماعيلي - مصر 1 (1969) 1 (2003) أورلاندو بايرتس - جنوب أفريقيا 1 (1995) 1 (2013) أسيك ميموساس - كوت ديفوار 1 (1998) 1 (1995) ماميلودي صنداونز - جنوب أفريقيا 1 (2016) 1 (2001) أوريكس دوالا - الكاميرون 1 (1965) - ستاد أبيدجان - كوت ديفوار 1 (1966) - كارا برازافيل - جمهورية الكونغو 1 (1974) - مولودية الجزائر 1 (1976) - يونيون دوالا - الكاميرون 1 (1979) - الجيش - المغرب 1 (1985) - الإفريقي - تونس 1 (1991) -

كم تبلغ الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا؟ وكيف تطورت منذ 1997؟

بدايةً يجب علينا أن نعرف أن البطولة بشكلها ومسماها الحاليين بدأت منذ عام 1997، ومنذ ذلك الحين تحصل كل الفرق التي تشارك في دور المجموعات على مبالغ مالية.

ارتفعت العوائد المالية للبطولة في مناسبين، الأولى في عام 2009 والثانية كانت في 2017، وفي هذا الجزء ستتعرفون على مقدار الجوائز المالية منذ بداية المسابقة منذ أكثر من 22 عاماً حتى وصلت إلى شكلها ومسماها الحاليين.

كان شكل المسابقة مختلفاً قليلاً في عام 1997، حيث كان دور المجموعات يلعب من 8 فرق وليس 16، وهذه الـ8 فرق كانت تقسم إلى مجموعتين، وكل مجموعة بها 4 فرق تتواجه فيما بينها إياباً وذهاباً وفي نهاية الدور يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية والعكس، وذلك في نصف نهائي المسابقة.

كانت الأندية الأفريقية المشاركة تقاتل بكل قواها للوصول إلى دور الثمانية، ليس محاولةً منها لصنع التاريخ فحسب ولكن من أجل الحصول على الجوائز المالية الهامة جداً في قارة فقيرة مثل أفريقيا، حتى وإن لم تكن المكافآت ضخمة.

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقتها منح كل فريق ينهي دور المجموعات في المركز الرابع 190 ألف دولار أمريكي، أما صاحب المركز الثالث الذي كان يودع البطولة طبقاً لنظام المسابقة فكان يحصل على 261,250 دولار أمريكي، فيما تقرر حصول أي فريق يعبر إلى نصف النهائي سواءً جاء في الصدارة أو الوصافة على مبلغ 427,500 دولار أمريكي، وأخيراً يحصل الفريق الخاسر بالنهائي على 750 ألف دولار، ويحصل البطل على مليون دولار أمريكي.

الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا بين عامي 1997 و2008:

المركز النهائي للفريق الجائزة البطل 1 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 750 ألف دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 427,500 دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 261,250 دولار أمريكي متذيل المجموعة 190 ألف دولار أمريكي

في عام 2009 زاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جوائز المسابقة المادية دون تغيير نظامها، فأصبح البطل يحصل على 1.5 مليون دولار أمريكي، والوصيف يتقاضى مليون دولار أمريكي، كما أصبح الفريقان الخاسران في مواجهتي نصف النهائي يحصل كلُ منهما على 700 ألف دولار أمريكي، فيما يُمنح صاحب المركز الثالث في دور المجموعات على نصف مليون دولار، أما المتذيل فيتقاضى 400 ألف دولار أمريكي.

الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا بين عامي 2009 و2016:

المركز النهائي للفريق الجائزة البطل 1.5 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 1 مليون دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 700 ألف دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 500 ألف دولار أمريكي متذيل المجموعة 400 ألف دولار أمريكي

قرر الكاف تغيير موقع دور المجموعات من دور الـ8 إلى دور الـ16 في عام 2017، وعلى أساسه قام بزيادة الجوائز المادية لدوري أبطال أفريقيا لأنها أصبحت تُمنح لأفضل 16 فريقًا بدلاً من أفضل 8.

بات البطل يحصل على 2.5 مليون دولار أمريكي، فيما يتقاضى الوصيف 1.25 مليون دولار أمريكي، أما الفريقين الخاسرين بمواجهتي نصف النهائي يحصل كلُ منهما 800 ألف دولار أمريكي، كما تُمنح الفرق الـ8 الخاسرة بمواجهات ربع النهائي 650 ألف دولار أمريكي، وأصبح الفريق الذي يودع البطولة من دور المجموعات يحصل على مبلغ 550 ألف دولار أمريكي، سواء جاء في المركز الثالث أو الرابع في مجموعته.

الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا منذ عام 2017 حتى الآن: