تعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب ريال مدريد وبرشلونة وكبار الليجا..

تنطلق النسخة الرابعة والتسعين من بطولة الدوري الإسباني يوم 16 أغسطس 2024، على أن ينتهي موسم 2024-2025 من "لا ليجا" في 25 مايو 2025.

ريال مدريد نجح في العودة للتتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية آخر 3 مواسم، ليؤكد هيمنته على المنافسة المحلية.

ويشارك في الموسم الجاري ثلاثة فرق صعدت من الدرجة الثانية وهم، ليجانيس وبلد الوليد، ومتبقي فريق ثالث يصعد في الملحق بين أوفييدو وإسبانيول.

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ويشهد موسم 2024-25 من الدوري الإسباني أربع فترات توقف دولي، الأولى خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر 2024، والثاني بين 7-15 أكتوبر بينما الأخير في العام الجاري بين 11-19 نوفمبر، هذا بجانب توقف مارس بين 17-25 في عام 2025.

وأعلن الاتحاد الإسباني يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، قرعة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب.