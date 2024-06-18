تنطلق النسخة الرابعة والتسعين من بطولة الدوري الإسباني يوم 16 أغسطس 2024، على أن ينتهي موسم 2024-2025 من "لا ليجا" في 25 مايو 2025.
ريال مدريد نجح في العودة للتتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية آخر 3 مواسم، ليؤكد هيمنته على المنافسة المحلية.
ويشارك في الموسم الجاري ثلاثة فرق صعدت من الدرجة الثانية وهم، ليجانيس وبلد الوليد، ومتبقي فريق ثالث يصعد في الملحق بين أوفييدو وإسبانيول.
ويشهد موسم 2024-25 من الدوري الإسباني أربع فترات توقف دولي، الأولى خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر 2024، والثاني بين 7-15 أكتوبر بينما الأخير في العام الجاري بين 11-19 نوفمبر، هذا بجانب توقف مارس بين 17-25 في عام 2025.
وأعلن الاتحاد الإسباني يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، قرعة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.
وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب.
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|أتلتيك بيلباو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|أتلتيكو مدريد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|أوساسونا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|ليجانيس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|ديبورتيفو ألافيس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|برشلونة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|خيتافي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|جيرونا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|ريال أوفييدو/ إسبانيول
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|سيلتا فيجو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|ريال مايوركا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|رايو فاييكانو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|ريال بيتيس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|ريال مدريد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|ريال سوسييداد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|ريال بلد الوليد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|إشبيلية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|لاس بالماس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|فالنسيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|فياريال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني 2024-2025
تنقل بطولة الدوري الإسباني بصورة حصرية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.
وتم تخصيص قناة beIN Sports HD 3 لتكون القناة الرئيسية للدوري الإسباني، لكن بالطبع قد تجد المباريات الكبرى عبر beIN Sports HD 1
وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.
ما هي مواعيد الكلاسيكو في موسم 2024-2025؟
كلاسيكو الدور الأول يقام في الجولة 11 لموسم 2024-2025 من الدوري الإسباني، حيث يستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم 27 أكتوبر 2024.
فيما يقام كلاسيكو الدور الثاني على ملعب "كامب نو" المقرر إعادة فتحه في ديسمبر المقبل، يوم 11 مايو 2025، لحساب الجولة 35 من الموسم.
جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025 - الجولة الأولى
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|أتلتيك بيلباو - خيتافي
|الأحد 18 أغسطس 2024
|سان ماميس
|ريال بيتيس - جيرونا
|الأحد 18 أغسطس 2024
|بينتو فيامارين
|ريال مايوركا - ريال مدريد
|الأحد 18 أغسطس 2024
|إيبيروستار
|لاس بالماس - إشبيلية
|الأحد 18 أغسطس 2024
|جران كاناريا
|فياريال - أتلتيكو مدريد
|الأحد 18 أغسطس 2024
|لا سيراميكا
|فالنسيا - برشلونة
|الأحد 18 أغسطس 2024
|ميستايا
|ريال سوسييداد -رايو فاييكانو
|الأحد 18 أغسطس 2024
|أنويتا
|سيلتا فيجو - ديبورتيفو ألافيس
|الأحد 18 أغسطس 2024
|بلايدوس
|أوساسونا. -ليجانيس
|الأحد 18 أغسطس 2024
|آل سادار
|ريال بلد الوليد - ريال أوفييدو/ إسبانيول
|الأحد 18 أغسطس 2024
|خوسيه زوريلا