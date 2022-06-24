جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-23 والقنوات الناقلة

ندى الشافعي|
Kylian Mbappe Neymar Lionel Messi PSG Lorient Ligue 1 2021-22Getty Images
باريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1قراءات طويلة

تعرف على جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي موسم 2022-2023، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

أصبح نادي باريس سان جيرمان في السنوات الأخيرة أحد كبار الأندية في أوروبا، وذلك بضمه أفضل النجوم من جميع أنحاء العالم وعلى رأسهم ميسي ونيمار.

في خلال سنواتٍ قليلة، صعد النادي العاصمي لقمة الكرة الفرنسية، وأصبح البطل التاريخي للدوري الفرنسي بالتساوي مع سانت إيتيان، بحصوله على اللقب الأخير الموسم الماضي.

لم يفز باريس سان جيرمان بأي لقب آخر الموسم الماضي غير الدوري، حيث ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا، وخسر كأس السوبر الفرنسي مطلع الموسم.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-2023، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة للدوري الفرنسي؟

ينقل الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثانية لها 'beIN SPORTS HD 2' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الدوري الفرنسي من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات باريس سان جيرمان.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-23

المباراة الأولى لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في الموسم الجديد ستكون ضد كليرمون على ملعب جابرييل مونتبيد، وبعدها سيواجه مونبلييه وليل، قبل القمة ضد موناكو.

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب

1

كليرمون فوت - باريس سان جيرمان

7 أغسطس 2022

جابرييل مونتبيد

2

باريس سان جيرمان - مونبلييه

14 أغسطس 2022

حديقة الأمراء

3

ليل - باريس سان جيرمان

21 أغسطس 2022

بيير موروي

4

باريس سان جيرمان - موناكو

الأحد 28 أغسطس 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

حديقة الأمراء

5

تولوز - باريس سان جيرمان

31 أغسطس 2022

مونيسيبيل تولوز

6

نانت - باريس سان جيرمان

4 سبتمبر 2022

لويس فونتينيو

7

باريس سان جيرمان - بريست

11 سبتمبر 2022

حديقة الأمراء

8

ليون - باريس سان جيرمان

الأحد 18 سبتمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

جروباما

9

باريس سان جيرمان - نيس

2 أكتوبر 2022

حديقة الأمراء

10

ريمس - باريس سان جيرمان

9 أكتوبر 2022

أوجوستي ديلاوني

11

باريس سان جيرمان - مارسيليا

الأحد 16 أكتوبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

حديقة الأمراء

12

أجاكسيو - باريس سان جيرمان

23 أكتوبر 2022

فرانسوا كوتي

13

باريس سان جيرمان - تروا

30 أكتوبر 2022

حديقة الأمراء

14

لوريان - باريس سان جيرمان

6 نوفمبر 2022

موستوير

15

باريس سان جيرمان - أوزير

13 نوفمبر 2022

حديقة الأمراء

16

باريس سان جيرمان - ستراسبورج

28 ديسمبر 2022

حديقة الأمراء

17

لانس - باريس سان جيرمان

الأحد 1 يناير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

فيلكس بولارت ديليس

18

باريس سان جيرمان - أنجيه

11 يناير 2023

حديقة الأمراء

19

رين - باريس سان جيرمان

الأحد 15 يناير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

روازون بارك

20

باريس سان جيرمان - ريمس

29 يناير 2023

حديقة الأمراء

21

مونبلييه - باريس سان جيرمان

1 فبراير 2023

دي لا موسون

22

باريس سان جيرمان - تولوز

5 فبراير 2023

حديقة الأمراء

23

موناكو - باريس سان جيرمان

الأحد 12 فبراير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

ستاد لويس الثاني

24

باريس سان جيرمان - ليل

19 فبراير 2023

حديقة الأمراء

25

مارسيليا - باريس سان جيرمان

الأحد 26 فبراير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

فيلودروم

26

باريس سان جيرمان - نانت

5 مارس 2023

حديقة الأمراء

27

بريست - باريس سان جيرمان

12 مارس 2023

فرانسيس لي بلي

28

باريس سان جيرمان - رين

الأحد 19 مارس 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

حديقة الأمراء

29

باريس سان جيرمان - ليون

الأحد 2 أبريل 2023،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

حديقة الأمراء

30

نيس - باريس سان جيرمان

9 أبريل 2023

أليانز ريفيرا

31

باريس سان جيرمان - لانس

الأحد 16 أبريل 2023،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

حديقة الأمراء

32

أنجيه - باريس سان جيرمان

23 أبريل 2023

ريموند كوبا

33

باريس سان جيرمان - لوريان

30 أبريل 2023

حديقة الأمراء

34

تروا - باريس سان جيرمان

7 مايو 2023

دي لاوبي

35

باريس سان جيرمان - أجاكسيو

14 مايو 2023

حديقة الأمراء

36

أوزير - باريس سان جيرمان

21 مايو 2023

دي لابي ديشان

37

ستراسبورج - باريس سان جيرمان

27 مايو 2023

دي لا ميناو

38

باريس سان جيرمان - كليرمون فوت

3 يونيو 2023

حديقة الأمراء

ترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-23

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

فارق

نقاط

1

أجاكسيو

0

0

0

0

0

0

0

0

2

أنجيه

0

0

0

0

0

0

0

0

3

أوزير

0

0

0

0

0

0

0

0

4

بريست

0

0

0

0

0

0

0

0

5

كليرمون فوت

0

0

0

0

0

0

0

0

6

لانس

0

0

0

0

0

0

0

0

7

لوريان

0

0

0

0

0

0

0

0

8

ليون

0

0

0

0

0

0

0

0

9

ليل

0

0

0

0

0

0

0

0

10

مارسيليا

0

0

0

0

0

0

0

0

11

مونبلييه

0

0

0

0

0

0

0

0

12

موناكو

0

0

0

0

0

0

0

0

13

نانت

0

0

0

0

0

0

0

0

14

نيس

0

0

0

0

0

0

0

0

15

باريس سان جيرمان

0

0

0

0

0

0

0

0

16

ريمس

0

0

0

0

0

0

0

0

17

رين

0

0

0

0

0

0

0

0

18

ستراسبورج

0

0

0

0

0

0

0

0

19

تولوز

0

0

0

0

0

0

0

0

20

تروا

0

0

0

0

0

0

0

0