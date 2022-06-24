جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-23 والقنوات الناقلة
أصبح نادي باريس سان جيرمان في السنوات الأخيرة أحد كبار الأندية في أوروبا، وذلك بضمه أفضل النجوم من جميع أنحاء العالم وعلى رأسهم ميسي ونيمار.
في خلال سنواتٍ قليلة، صعد النادي العاصمي لقمة الكرة الفرنسية، وأصبح البطل التاريخي للدوري الفرنسي بالتساوي مع سانت إيتيان، بحصوله على اللقب الأخير الموسم الماضي.
لم يفز باريس سان جيرمان بأي لقب آخر الموسم الماضي غير الدوري، حيث ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا، وخسر كأس السوبر الفرنسي مطلع الموسم.
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جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيبوفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-2023، وما هي القنوات الناقلة؟
ما هي القنوات الناقلة للدوري الفرنسي؟
ينقل الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثانية لها 'beIN SPORTS HD 2' ما لم يكن هناك تعارض.
إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الدوري الفرنسي من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات باريس سان جيرمان.
جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-23
المباراة الأولى لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في الموسم الجديد ستكون ضد كليرمون على ملعب جابرييل مونتبيد، وبعدها سيواجه مونبلييه وليل، قبل القمة ضد موناكو.
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
1
كليرمون فوت - باريس سان جيرمان
7 أغسطس 2022
جابرييل مونتبيد
2
باريس سان جيرمان - مونبلييه
14 أغسطس 2022
حديقة الأمراء
3
ليل - باريس سان جيرمان
21 أغسطس 2022
بيير موروي
4
باريس سان جيرمان - موناكو
الأحد 28 أغسطس 2022،
حديقة الأمراء
5
تولوز - باريس سان جيرمان
31 أغسطس 2022
مونيسيبيل تولوز
6
نانت - باريس سان جيرمان
4 سبتمبر 2022
لويس فونتينيو
7
باريس سان جيرمان - بريست
11 سبتمبر 2022
حديقة الأمراء
8
ليون - باريس سان جيرمان
الأحد 18 سبتمبر 2022،
جروباما
9
باريس سان جيرمان - نيس
2 أكتوبر 2022
حديقة الأمراء
10
ريمس - باريس سان جيرمان
9 أكتوبر 2022
أوجوستي ديلاوني
11
باريس سان جيرمان - مارسيليا
الأحد 16 أكتوبر 2022،
حديقة الأمراء
12
أجاكسيو - باريس سان جيرمان
23 أكتوبر 2022
فرانسوا كوتي
13
باريس سان جيرمان - تروا
30 أكتوبر 2022
حديقة الأمراء
14
لوريان - باريس سان جيرمان
6 نوفمبر 2022
موستوير
15
باريس سان جيرمان - أوزير
13 نوفمبر 2022
حديقة الأمراء
16
باريس سان جيرمان - ستراسبورج
28 ديسمبر 2022
حديقة الأمراء
17
لانس - باريس سان جيرمان
الأحد 1 يناير 2023،
فيلكس بولارت ديليس
18
باريس سان جيرمان - أنجيه
11 يناير 2023
حديقة الأمراء
19
رين - باريس سان جيرمان
الأحد 15 يناير 2023،
روازون بارك
20
باريس سان جيرمان - ريمس
29 يناير 2023
حديقة الأمراء
21
مونبلييه - باريس سان جيرمان
1 فبراير 2023
دي لا موسون
22
باريس سان جيرمان - تولوز
5 فبراير 2023
حديقة الأمراء
23
موناكو - باريس سان جيرمان
الأحد 12 فبراير 2023،
ستاد لويس الثاني
24
باريس سان جيرمان - ليل
19 فبراير 2023
حديقة الأمراء
25
مارسيليا - باريس سان جيرمان
الأحد 26 فبراير 2023،
فيلودروم
26
باريس سان جيرمان - نانت
5 مارس 2023
حديقة الأمراء
27
بريست - باريس سان جيرمان
12 مارس 2023
فرانسيس لي بلي
28
باريس سان جيرمان - رين
الأحد 19 مارس 2023،
حديقة الأمراء
29
باريس سان جيرمان - ليون
الأحد 2 أبريل 2023،
حديقة الأمراء
30
نيس - باريس سان جيرمان
9 أبريل 2023
أليانز ريفيرا
31
باريس سان جيرمان - لانس
الأحد 16 أبريل 2023،
حديقة الأمراء
32
أنجيه - باريس سان جيرمان
23 أبريل 2023
ريموند كوبا
33
باريس سان جيرمان - لوريان
30 أبريل 2023
حديقة الأمراء
34
تروا - باريس سان جيرمان
7 مايو 2023
دي لاوبي
35
باريس سان جيرمان - أجاكسيو
14 مايو 2023
حديقة الأمراء
36
أوزير - باريس سان جيرمان
21 مايو 2023
دي لابي ديشان
37
ستراسبورج - باريس سان جيرمان
27 مايو 2023
دي لا ميناو
38
باريس سان جيرمان - كليرمون فوت
3 يونيو 2023
حديقة الأمراء
ترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-23
الترتيب
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
فارق
نقاط
1
أجاكسيو
0
0
0
0
0
0
0
0
2
أنجيه
0
0
0
0
0
0
0
0
3
أوزير
0
0
0
0
0
0
0
0
4
بريست
0
0
0
0
0
0
0
0
5
كليرمون فوت
0
0
0
0
0
0
0
0
6
لانس
0
0
0
0
0
0
0
0
7
لوريان
0
0
0
0
0
0
0
0
8
ليون
0
0
0
0
0
0
0
0
9
ليل
0
0
0
0
0
0
0
0
10
مارسيليا
0
0
0
0
0
0
0
0
11
مونبلييه
0
0
0
0
0
0
0
0
12
موناكو
0
0
0
0
0
0
0
0
13
نانت
0
0
0
0
0
0
0
0
14
نيس
0
0
0
0
0
0
0
0
15
باريس سان جيرمان
0
0
0
0
0
0
0
0
16
ريمس
0
0
0
0
0
0
0
0
17
رين
0
0
0
0
0
0
0
0
18
ستراسبورج
0
0
0
0
0
0
0
0
19
تولوز
0
0
0
0
0
0
0
0
20
تروا
0
0
0
0
0
0
0
0