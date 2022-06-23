جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

أحمد الغنامأحمد الغنام|
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تعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-2023 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب ريال مدريد وبرشلونة وكبار الليجا..

تنطلق النسخة الثانية والتسعين من بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد 14 أغسطس 2022، على أن يتنهي موسم 2022-23 من "لا ليجا" في الأسبوع الأول من يونيو 2023.

ريال مدريد تمكن من الفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بعد أن استغلت كتيبة كارلو أنشيلوتي تراجع برشلونة وأتلتيكو مدريد بشكل ملحوظ، وتمكن النادي الملكي من اقتناص اللقب للمرة الخامسة والثلاثين في مسيرته.

وهبطت أندية ليفانتي، وألافيس، وغرناطة إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، وصعد بدلًا منها ألميريا، وجيرونا، وبلد الوليد.

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وسيشهد موسم 2022-23 من الدوري الإسباني ثلاث فترات توقف فقط، الأولى خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2022، بسبب التوقف الدولي.

فيما يأتي التوقف الثاني خلال فترة كأس العالم من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، وستكون الاستراحة الأخيرة خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس 2023 في التوقف الدولي.

وأعلن الاتحاد الإسباني يوم 23 يونيو 2022، قرعة الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.

قرعة الدوري الإسباني .. ديربي مبكر والكشف عن موعد الكلاسيكو

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-2032، القنوات الناقلة والترتيب.

جدول ​ترتيب الدوري الإسباني 2022-23

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

فارق

نقاط

1

أتلتيك بيلباو

0

0

0

0

0

0

0

0

2

أتلتيكو مدريد

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ألميريا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

إلتشي

0

0

0

0

0

0

0

0

5

إسبانيول

0

0

0

0

0

0

0

0

6

إشبيلية

0

0

0

0

0

0

0

0

7

أوساسونا

0

0

0

0

0

0

0

0

8

برشلونة

0

0

0

0

0

0

0

0

9

بلد الوليد

0

0

0

0

0

0

0

0

10

جيرونا

0

0

0

0

0

0

0

0

11

خيتافي

0

0

0

0

0

0

0

0

12

رايو فاييكانو

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ريال بيتيس

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ريال سوسييداد

0

0

0

0

0

0

0

0

15

ريال مايوركا

0

0

0

0

0

0

0

0

16

ريال مدريد

0

0

0

0

0

0

0

0

17

سيلتا فيجو

0

0

0

0

0

0

0

0

18

فالنسيا

0

0

0

0

0

0

0

0

19

فياريال

0

0

0

0

0

0

0

0

20

قادش

0

0

0

0

0

0

0

0

 ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني

تنقل بطولة الدوري الإسباني بصورة حصرية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقد خصصت القناة رقم 1 لنقل مباريات الليجا بصورة أساسية.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباريات عبر التلفاز فيمكنك متابعتها من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول، والذي ينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

 جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة الأولى

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

أتلتيك بيلباو - ريال مايوركا

الأحد 14 أغسطس 2022

سان ماميس

برشلونة - رايو فاييكانو

الأحد 14 أغسطس 2022

كامب نو

ألميريا - ريال مدريد

الأحد 14 أغسطس 2022

ملعب ألعاب البحر المتوسط

ريال بيتيس - إلتشي

الأحد 14 أغسطس 2022

بينيتو فيامارين

سيلتا فيجو - إسبانيول

الأحد 14 أغسطس 2022

بالايدوس

قادش - ريال سوسييداد

الأحد 14 أغسطس 2022

رامون دي كارنازا

أوساسونا - إشبيلية

الأحد 14 أغسطس 2022

إل سادار

خيتافي - أتلتيكو مدريد

الأحد 14 أغسطس 2022

كوليسيوم ألفونسو بيريز

بلد الوليد - فياريال

الأحد 14 أغسطس 2022

خوسيه زوريلا

فالنسيا - جيرونا

الأحد 14 أغسطس 2022

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