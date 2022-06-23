جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب
تنطلق النسخة الثانية والتسعين من بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد 14 أغسطس 2022، على أن يتنهي موسم 2022-23 من "لا ليجا" في الأسبوع الأول من يونيو 2023.
ريال مدريد تمكن من الفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بعد أن استغلت كتيبة كارلو أنشيلوتي تراجع برشلونة وأتلتيكو مدريد بشكل ملحوظ، وتمكن النادي الملكي من اقتناص اللقب للمرة الخامسة والثلاثين في مسيرته.
وهبطت أندية ليفانتي، وألافيس، وغرناطة إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، وصعد بدلًا منها ألميريا، وجيرونا، وبلد الوليد.
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وسيشهد موسم 2022-23 من الدوري الإسباني ثلاث فترات توقف فقط، الأولى خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2022، بسبب التوقف الدولي.
فيما يأتي التوقف الثاني خلال فترة كأس العالم من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، وستكون الاستراحة الأخيرة خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس 2023 في التوقف الدولي.
وأعلن الاتحاد الإسباني يوم 23 يونيو 2022، قرعة الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.
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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-2032، القنوات الناقلة والترتيب.
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-23
الترتيب
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
فارق
نقاط
1
أتلتيك بيلباو
0
0
0
0
0
0
0
0
2
أتلتيكو مدريد
0
0
0
0
0
0
0
0
3
ألميريا
0
0
0
0
0
0
0
0
4
إلتشي
0
0
0
0
0
0
0
0
5
إسبانيول
0
0
0
0
0
0
0
0
6
إشبيلية
0
0
0
0
0
0
0
0
7
أوساسونا
0
0
0
0
0
0
0
0
8
برشلونة
0
0
0
0
0
0
0
0
9
بلد الوليد
0
0
0
0
0
0
0
0
10
جيرونا
0
0
0
0
0
0
0
0
11
خيتافي
0
0
0
0
0
0
0
0
12
رايو فاييكانو
0
0
0
0
0
0
0
0
13
ريال بيتيس
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ريال سوسييداد
0
0
0
0
0
0
0
0
15
ريال مايوركا
0
0
0
0
0
0
0
0
16
ريال مدريد
0
0
0
0
0
0
0
0
17
سيلتا فيجو
0
0
0
0
0
0
0
0
18
فالنسيا
0
0
0
0
0
0
0
0
19
فياريال
0
0
0
0
0
0
0
0
20
قادش
0
0
0
0
0
0
0
0
ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني
تنقل بطولة الدوري الإسباني بصورة حصرية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقد خصصت القناة رقم 1 لنقل مباريات الليجا بصورة أساسية.
أما إذا لم تتمكن من متابعة المباريات عبر التلفاز فيمكنك متابعتها من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول، والذي ينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة الأولى
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
أتلتيك بيلباو - ريال مايوركا
الأحد 14 أغسطس 2022
سان ماميس
برشلونة - رايو فاييكانو
الأحد 14 أغسطس 2022
كامب نو
ألميريا - ريال مدريد
الأحد 14 أغسطس 2022
ملعب ألعاب البحر المتوسط
ريال بيتيس - إلتشي
الأحد 14 أغسطس 2022
بينيتو فيامارين
سيلتا فيجو - إسبانيول
الأحد 14 أغسطس 2022
بالايدوس
قادش - ريال سوسييداد
الأحد 14 أغسطس 2022
رامون دي كارنازا
أوساسونا - إشبيلية
الأحد 14 أغسطس 2022
إل سادار
خيتافي - أتلتيكو مدريد
الأحد 14 أغسطس 2022
كوليسيوم ألفونسو بيريز
بلد الوليد - فياريال
الأحد 14 أغسطس 2022
خوسيه زوريلا
فالنسيا - جيرونا
الأحد 14 أغسطس 2022
ميستايا