جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-23 والقنوات الناقلة

أصبح نادي باريس سان جيرمان في السنوات الأخيرة أحد كبار الأندية في أوروبا، وذلك بضمه أفضل النجوم من جميع أنحاء العالم وعلى رأسهم ميسي ونيمار.
في خلال سنواتٍ قليلة، صعد النادي العاصمي لقمة الكرة الفرنسية، وأصبح البطل التاريخي للدوري الفرنسي بالتساوي مع سانت إيتيان، بحصوله على اللقب الأخير الموسم الماضي.
لم يفز باريس سان جيرمان بأي لقب آخر الموسم الماضي غير الدوري، حيث ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا، وخسر كأس السوبر الفرنسي مطلع الموسم.
جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيبوفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-2023، وما هي القنوات الناقلة؟
ما هي القنوات الناقلة للدوري الفرنسي؟
ينقل الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثانية لها 'beIN SPORTS HD 2' ما لم يكن هناك تعارض.
إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الدوري الفرنسي من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات باريس سان جيرمان.
جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-23
المباراة الأولى لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في الموسم الجديد ستكون ضد كليرمون على ملعب جابرييل مونتبيد، وبعدها سيواجه مونبلييه وليل، قبل القمة ضد موناكو.
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
1
كليرمون فوت - باريس سان جيرمان
السبت 6 أغسطس 2022
5-0
جابرييل مونتبيد
2
باريس سان جيرمان - مونبلييه
السبت 13 أغسطس 2022
5-2
حديقة الأمراء
3
ليل - باريس سان جيرمان
الأحد 21 أغسطس 2022
7-1
بيير موروي
4
باريس سان جيرمان - موناكو
الأحد 28 أغسطس 2022،
1-1
حديقة الأمراء
5
تولوز - باريس سان جيرمان
الأربعاء 31 أغسطس 2022
3-0
مونيسيبيل تولوز
6
نانت - باريس سان جيرمان
السبت 3 سبتمبر 2022،
3-0
لويس فونتينيو
7
باريس سان جيرمان - بريست
السبت 10 سبتمبر 2022،
0-1
حديقة الأمراء
8
ليون - باريس سان جيرمان
الأحد 18 سبتمبر 2022،
1-0
جروباما
9
باريس سان جيرمان - نيس
الأحد 2 أكتوبر 2022،
1-2
حديقة الأمراء
10
ريمس - باريس سان جيرمان
الأحد 9 أكتوبر 2022،
أوجوستي ديلاوني
11
باريس سان جيرمان - مارسيليا
الأحد 16 أكتوبر 2022،
حديقة الأمراء
12
أجاكسيو - باريس سان جيرمان
الأحد 23 أكتوبر 2022،
فرانسوا كوتي
13
باريس سان جيرمان - تروا
الأحد 30 أكتوبر 2022،
حديقة الأمراء
14
لوريان - باريس سان جيرمان
الأحد 6 نوفمبر 2022،
موستوير
15
باريس سان جيرمان - أوكسير
الأحد 13 نوفمبر 2022،
حديقة الأمراء
16
باريس سان جيرمان - ستراسبورج
الأربعاء 28 ديسمبر 2022،
حديقة الأمراء
17
لانس - باريس سان جيرمان
الأحد 1 يناير 2023،
فيلكس بولارت ديليس
18
باريس سان جيرمان - أنجيه
الأحد 11 يناير 2023،
حديقة الأمراء
19
رين - باريس سان جيرمان
الأحد 15 يناير 2023،
روازون بارك
20
باريس سان جيرمان - ريمس
الأحد 29 يناير 2023،
حديقة الأمراء
21
مونبلييه - باريس سان جيرمان
الأربعاء 1 فبراير 2023،
دي لا موسون
22
باريس سان جيرمان - تولوز
الأحد 5 فبراير 2023،
حديقة الأمراء
23
موناكو - باريس سان جيرمان
الأحد 12 فبراير 2023،
ستاد لويس الثاني
24
باريس سان جيرمان - ليل
الأحد 19 فبراير 2023،
حديقة الأمراء
25
مارسيليا - باريس سان جيرمان
الأحد 26 فبراير 2023،
فيلودروم
26
باريس سان جيرمان - نانت
الأحد 5 مارس 2023،
حديقة الأمراء
27
بريست - باريس سان جيرمان
الأحد 12 مارس 2023،
فرانسيس لي بلي
28
باريس سان جيرمان - رين
الأحد 19 مارس 2023،
حديقة الأمراء
29
باريس سان جيرمان - ليون
الأحد 2 أبريل 2023،
حديقة الأمراء
30
نيس - باريس سان جيرمان
الأحد 9 أبريل 2023،
أليانز ريفيرا
31
باريس سان جيرمان - لانس
الأحد 16 أبريل 2023،
حديقة الأمراء
32
أنجييه - باريس سان جيرمان
الأحد 23 أبريل 2023،
ريموند كوبا
33
باريس سان جيرمان - لوريان
الأحد 30 أبريل 2023،
حديقة الأمراء
34
تروا - باريس سان جيرمان
الأحد 7 مايو 2023،
دي لاوبي
35
باريس سان جيرمان - أجاكسيو
الأحد 14 مايو 2023،
حديقة الأمراء
36
أوزير - باريس سان جيرمان
الأحد 21 مايو 2023،
دي لابي ديشان
37
ستراسبورج - باريس سان جيرمان
السبت 27 مايو 2023،
دي لا ميناو
38
باريس سان جيرمان - كليرمون فوت
السبت 3 يونيو 2023،
حديقة الأمراء
ترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-23
الترتيب
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
فارق
نقاط
1
باريس سان جيرمان
9
8
1
0
28
5
+23
25
2
مارسيليا
9
7
2
0
19
5
+14
23
3
لوريان
8
6
1
1
17
12
+5
19
4
لانس
8
5
3
0
16
7
+9
18
5
رين
9
4
3
2
17
9
+8
15
6
موناكو
8
4
2
2
13
12
+1
14
7
ليون
8
4
1
3
16
10
+6
13
8
ليل
8
4
1
3
16
16
0
13
9
مونبلييه
8
4
0
4
19
15
+4
12
10
تروا
8
3
1
4
14
16
-2
10
11
كليرمون فوت
8
3
1
4
9
13
-4
10
12
تولوز
8
2
2
4
9
13
-4
8
13
نيس
9
2
2
5
6
11
-5
8
14
أنجيه
9
2
2
5
9
21
-12
8
15
نانت
8
1
4
3
8
11
-3
7
16
أوسير
8
2
1
5
8
19
-11
7
17
ريمس
8
1
3
4
10
17
-7
6
18
ستراسبورج
9
0
5
4
7
12
-5
5
19
بريست
8
1
2
5
8
18
-10
5
20
أجاكسيو
8
1
1
6
4
11
-7
4
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