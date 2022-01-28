جدول مباريات اليوم السبت 29 يناير 2022 والقنوات الناقلة

للمرة الأولى منذ مدة ليست بالقصيرة يأتي يوم السبت من دون مباريات الأندية، إثر التوقف الدولي الذي يعيشه العالم في نهايات يناير الحالي.

لكن الإثارة ستكون حاضرة على صعيد المنتخبات، حيث تُلعب تصفيات كأس العالم بقارة أمريكا اللاتينية، وكذلك بطولة كأس الأمم الإفريقية.

في كأس أمم إفريقيا، تلعب تونس أمام بوركينا فاسو في ربع النهائي، فيما يلتقي أصحاب الأرض، منتخب الكاميرون، مع منتخب جامبيا.

وتوجد مباراة واحدة في تصفيات أمريكا الجنوبية بين فنزويلا وبوليفيا.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 29 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 29 يناير 2022 "29-01-2022"

كأس أمم إفريقيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة الكاميرون - جامبيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD Max 1,2 تونس - بوركينا فاسو 21:00 مصر، 20:00 تونس beIN Sports HD Max 1,2

تصفيات كأس العالم 2022 بقارة أمريكا الجنوبية - الجولة 15