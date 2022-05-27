جدول مباريات اليوم السبت 28 مايو 2022 والقنوات الناقلة
رغم قلة مباريات الأيام الحالية لانتهاء الموسم في الدوريات الخمس الكبرى وأغلب الدوريات في العالم، تنتظرنا اليوم السبت عدد من المباريات الهامة.
المباراة الأهم في الموسم سنكون على موعد معها اليوم، وهي مباراة ريال مدريد وليفربول التي تجمع بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.
وعربيًا، تستمر اليوم مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي 2022، حيث يواجه الفيصلي الاتفاق والنصر الأهلي.
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وفي الدوري المصري الممتاز، يستضيف الزمالك الإسماعيلي في نسخة جديدة من ديربي أولاد العم، كما يلتقي غزل المحلة طلائع الجيش وسموحة إنبي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 28 مايو 2022 والقنوات الناقلة
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022، القنوات الناقلة والجوائز المالية
جدول مباريات اليوم السبت 28 مايو 2022 "28-05-2022"
نهائي دوري أبطال أوروبا
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
ليفربول - ريال مدريد
21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري السعودي - الجولة 28
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الفيصلي - الاتفاق
19:20 السعودية، 18:20 مصر
SSC 5
النصر - الأهلي
19:20 السعودية، 18:20 مصر
SSC 1
الدوري المصري - الجولة 21
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
غزل المحلة - طلائع الجيش
16:00 مصر، 17:00 السعودية
OnTime Sports
سموحة - إنبي
18:30 مصر، 19:30 السعودية
OnTime Sports
الزمالك - الإسماعيلي
18:30 مصر، 19:30 السعودية
OnTime Sports