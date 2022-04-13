موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022، القنوات الناقلة والجوائز المالية

دخلت نسخة موسم 2021-22 من بطولة دوري أبطال أوروبا المنعطف الأخير، بعد أن تعرفنا بالفعل على اثنين من الأندية المتأهلة إلى الدور نصف النهائي للبطولة.

وحتى الآن، تأهل ناديا ريال مدريد وفياريال الإسبانيان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مع انتظار فريقين آخرين، سيتم تحديدهما مساء الأربعاء.

السؤال الآن، ما هو موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، وهو ما نتعرف عليه في التقرير التالي مع "جول GOAL".

ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

تقام المباراة النهائية من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم السبت 28 مايو 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

أين يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2022؟

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 من مدينة سانت بطرسبورج الروسية، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد ذلك، قرر إسناد مهمة تنظيم المباراة النهائية إلى فرنسا، حيث من المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 على ملعب "ستاد دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس.

الحدث الموعد الملعب نهائي دوري أبطال أوروبا السبت 28 مايو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية دو فرانس

ما هي الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022؟

حتى لحظة كتابة هذه السطور، ضمن فريقان التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد الإسباني نجح في التأهل على حساب تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فيما حقق فياريال الإسباني مفاجأة مدوية، بإقصاء بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويتبقى فريقان للتعرف على باقي أضلاع المربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا، بين أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، وليفربول الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022؟

تذاع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا حصريًا في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports.

وبالتأكيد سيتم إذاعة المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا عبر استوديو خاص على الشبكة القطرية.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث الكتابي المباشر الذي يقدمه موقع "جول GOAL" وينطلق قبل بداية المباراة بنصف ساعة.

الحدث القنوات الناقلة نهائي دوري أبطال أوروبا beIN Sports

ما هي الجوائز المالية في دوري أبطال أوروبا 2022؟

يحصل الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 2022 على جائزة مالية قدرها 20.86 مليون يورو، فيما يحصل الوصيف على 16.17 مليون يورو.

الفريق المتأهل إلى نصف النهائي يحصل على 13 مليون يورو، فيما تحصل الأندية التي لعبت الدور ربع النهائي على 11.05 مليون يورو.

المرحلة الجائزة المالية الفائز باللقب 20.86 مليون يورو الوصيف 16.17 مليون يورو المربع الذهبي 13 مليون يورو ربع النهائي 11.05 مليون يورو دور الستة عشر 10 ملايين يورو الفوز في دور المجموعات 2.91 مليون يورو التعادل في دور المجموعات 960 ألف يورو المشاركة في دور المجموعات 16.30 مليون يورو

ما هو سجل الفائزين بدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

يعد ريال مدريد الفريق صاحب السطوة والكلمة العليا في دوري أبطال أوروبا بعد أن حقق اللقب 13 مرة على مدار تاريخه.

وتمكن 22 ناديًا من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، حيث يأتي ميلان الإيطالي في المركز الثاني برصيد سبعة ألقاب، يليه بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي ويملكان ستة ألقاب، ثم برشلونة الإسباني الذي حصد اللقب خمس مرات.