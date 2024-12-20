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Barcelona Atletico MadridGetty
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الألمانيالدوري الإيطاليالدوري المصري الممتازالدوري الإنجليزي الممتازكأس الخليج

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 حيث تنطلق مباريات جولة جديدة من الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ يستمر الأسبوع الثامن عشر عشر من الدوري الإسباني، وكذلك جولة جديدة في الدوري الألماني والإيطالي وتبدأ جولة جديدة من الدوري الإنجليزي وينطلق كأس الخليج العربي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، والألماني والإنجليزي.

وعلى مستوى كأس الخليج العربي، يمكنك المشاهدة عبر تطبيق شاهد وشووف وSTARZPLAY وSTC.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 "21-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أستون فيلا - مانشستر سيتي14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports 1أحمد البلوشي
برينتفورد - نوتنجهام فورست17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 2أحمد عبده
إبسويتش تاون - نيوكاسل17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 1محمد بركات
وست هام. -برايتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1محمد المبروكي
كريستال بالاس - آرسنال19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني- الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
خيتافي - ريال مايوركا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 3باسم الزير
سيلتا فيجو - ريال سوسييداد17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 3عبد الله الغامدي
أوساسونا - أتلتيك بيلباو19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 3أحمد فؤاد
برشلونة - أتلتيكو مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
تورينو - بولونيا16:00 مصر، 17:00 السعوديةSTC
جنوة - نابولي19:00 مصر، 20:00 السعوديةSTC
ليتشي - لاتسيو21:45 مصر، 22:45 السعوديةSTC

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
شتوتجارت - سانت باولي16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 6مصطفى العلوان
أينتراخت فرانكفورت - ماينز16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 5سمير اليعقوبي
هوفنهايم - بوروسيا مونشنجلادباخ16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODجواد بدة
فيردر بريمن - أونيون برلين16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODباسم الزير
هولشتاين كيل - أوجسبورج16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODأحمد عبده
باير ليفركوزن - فرايبورج19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 5عامر الخوذيري

كأس الخليج العربي - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الكويت - عمان20:00 السعودية، 21:00 الإماراتالكويت الرياضيةأحمد المعمري
SSC News HDفارس عوض
أبو ظبي الرياضية 1محمد الشامسي
الكأس 1خالد الحدي
قطر - الإمارات22:00 السعودية وقطر، 23:00 الإماراتالكويت الرياضيةعلي سعيد
SSC 4 HDفهد العتيبي
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبد الله
الكأس 1خليل البلوشي

الدوري المصري - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
غزل المحلة - الاتحاد17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 2محمد الشاذلي
الإسماعيلي - بيراميدز20:00 مصر، 21:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني

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