جدول مباريات اليوم السبت 20 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 20 مارس 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والسعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

السبت الممتاز كما يحبذ لعشاق كرة القدم تسميته، مباريات في شتى بقاع الأرض لا تخلو من الإثارة والندية، قمم منتظرة وبطولات على المحك، انتصار قد يصعد بفريق إلى عنان السماء وهزيمة قد تُلقي حتف فريق آخر.

البداية من كأس الاتحاد الإنجليزي وسيلعب بورنموث أمام ساوثامبتون، ثم إيفرتون مع مانشستر سيتي في ربع نهائي البطولة.

وفي الدوري الإنجليزي سيلعب برايتون مع نيوكاسل ضمن مباريات الجولة الـ 29.

وفي الدوري الإسباني، يلعب أتلتيك بيلباو مع إيبار، ثم يستضيف سيلتا فيجو نظيره ريال مدريد، وسيلعب ويسكا مع أوساسونا، وفي نهاية اليوم يلعب بلد الوليد مع إشبيلية

أما في إيطاليا، سيلعب كروتوني مع بولونيا، وسبيزيا مع كالياري.

وفي الدوري الألماني سيكون اليوم مليئًا بالمباريات القوية، والبداية من مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت ثم آينتراخت فرانكفورت يستضيف أونيون برلين، ويحل بوروسيا دورتموند ضيفًا على كولن ويلعب فيردر بريمن مع فولفسبورج، وفي النهاية يلعب شالكة مع بوروسيا مونشنجلادباخ..

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ولن يخلو اليوم من المتعة العربية، إذ ستقام مباريات الجولة الـ 24 من الدوري السعودي، وسيلعب فيها الرائد مع الاتحاد والشباب مع التعاون والهلال مع القادسية والنصر مع الباطن.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم السبت 20 مارس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 20 مارس"20-3-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - نيوكاسل يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية bein sport premium 2

الدوري الإسباني - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - إيبار 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 سيلتا فيجو - ريال مدريد 17:15 مصر، 19:15 السعودية bein sport premium 1, bein sport HD1 ويسكا - أوساسونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 بلد الوليد - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة كروتوني - بولونيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 3 سبيزيا - كالياري 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - شتوتجارت 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد آينتراخت فرانكفورت - أونيون برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد كولن - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد فيردر بريمن - فولفسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد شالكة - بوروسيا دورتموند 19:30 مصر، 20:30 السعودية لا يوجد

كأس الاتحاد الإنجليزي - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة بورنموث - ساوثامبتون 14:15 مصر، 15:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium- beIN Sports 2 HD Premium إيفرتون - مانشستر سيتي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium - beIN Sports 2 HD Premium

الدوري السعودي - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - الاتحاد 16:15 السعودية، 15:15 مصر السعودية الرياضية 1 الاتفاق - الفيصلي 18:30 السعودية، 17:30 مصر السعودية الرياضية 2 الفتح - الأهلي 18:30 السعودية، 17:30 مصر السعودية الرياضية 3 الشباب - التعاون 18:40 السعودية، 17:40 مصر السعودية الرياضية 4 الهلال - القادسية 20:45 السعودية، 19:45 مصر السعودية الرياضية 1 النصر - الباطن 20:45 السعودية، 19:45 مصر السعودية الرياضية 2

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