جدول مباريات اليوم السبت 20 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 20 فبراير 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

السبت الممتاز كما يحبذ لعشاق كرة القدم تسميته، مباريات في شتى بقاع الأرض لا تخلو من الإثارة والندية، قمم منتظرة وبطولات على المحك، انتصار قد يصعد بفريق إلى عنان السماء وهزيمة قد تُلقي حتف فريق آخر.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويفتتح ساوثامبتون وتشيلسي مباريات اليوم ثم بعد ذلك بيرنلي أمام وست بروميتش، وفي المساء ديربي الميرساسيد بين ليفربول أمام إيفرتون على ملعب آنفيلد

وفي الدوري الإسباني، يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره ليفانتي، وفالنسيا مع سيلتا فيجو، وفي ختام اليوم يحل ريال مدريد ضيفًا على بلد الوليد.

أما في إيطاليا سيلعب لاتسيو مع سامبدوريا، وجنوى أمام هيلاس فيرونا، وساسوولو مع بولونيا.

وفي ألمانيا، سيفتتح بايرن ميونخ مباريات اليوم بمباراة قوية خارج أرضه أمام آينتراخت فرانكفورت، وسيلعب كولن مع شتوتجارت، وختام اليوم بديربي الرور بين شالكة وبوروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

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وفي الكرة العربية سيلعب مصر المقاصة مع وادي دجلة في مباراة مؤجلة من الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم السبت 20 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 20 فبراير "20-2-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثامبتون - تشيلسي 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD1,2 بيرنلي - وست بروميتش 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليفربول - إيفرتون 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1,2 فولهام - شيفيلد يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة إلتشي - إيبار 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 أتلتيكو مدريد - ليفانتي 17:15 مصر، 19:15 السعودية beIN Sports HD 3 فالنسيا - سيلتا فيجو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 بلد الوليد - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD1,3

الدوري الإيطالي - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - سامبدوريا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 جنوى - هيلاس فيرونا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 ساسوولو - بولونيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة آينتراخت فرانكفورت - بايرن ميونخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد كولن - شتوتجارت 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد بوروسيا مونشنجلادباخ - ماينتس 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد فرايبورج - يونيون برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد بوروسيا دورتموند - شالكة 19:30 مصر، 20:30 السعودية لا يوجد

الدوري المصري - مؤجلة من الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة مصر المقاصة - وادي دجلة 14:30 مصر ، 15:30 السعودية أون تايم سبورت

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