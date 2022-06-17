جدول مباريات اليوم السبت 18 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 18 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، وانتهاء مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، فقد تراجع عدد المباريات بشكل ملحوظ على مستوى العالم.

لكن على الرغم من ذلك، فإننا سنكون يوم السبت 18 يونيو 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية.

البداية ستكون مع مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي ستجمع أستراليا واليابان.

ومساء السبت، تستمر منافسات الجولة الثانية والعشرين من منافسات موسم 2021-22 في بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة ثلاث مباريات.

سيواجه إنبي نظيره فيوتشر، وسيلعب المصري مع الجونة، ويستقبل الاتحاد السكندري نظيره مصر المقاصة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 18 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 18 يونيو 2022 "18-06-2022"

كأس آسيا تحت 23 عام

المباراة الموعد القناة الناقلة اليابان - أستراليا 16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN Sports AFC

الدوري المصري