جدول مباريات اليوم السبت 16 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 16 يناير 2021 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والألماني وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

سبت جديد يمتلئ عن آخره بالمباريات المثيرة والممتعة على كلا الصعيدين الأوروبي والعربي، قمم محورية ستحدد مصير بطولات وألقاب على المحك من أجل ثلاث نقاط أو انتصار ليظفر بها أحدهم.

الدوري الإنجليزي الممتاز تنطلق فيه الجولة التاسعة عشر بعدد من المباريات المثيرة، ولعل القمة الأكبر ستكون ديربي مدينة لندن بين فولهام وتشيلسي، والذي يتبعه مباراة قوية ستجمع بين ليستر سيتي وساوثامبتون.

الدوري الألماني يشهد عددًا من المباريات الهامة أيضًا في مقدمتها لايبزيج وفولفسبورج، فإن فاز الأول اقتنص الصدارة مؤقتًا، كما يلتقي بوروسيا دورتموند مع ماينتس، وكذلك مباراة تُبشر بالمتعة بين فريقين هجوميين هما شتوتجارت ومونشنجلادباخ.

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باريس سان جيرمان سيلعب هو الآخر على صعيد الدوري الفرنسي أمام أنجيه، في مباراة سيفتقد فيها النادي العاصمي لمدربه ماوريسيو بوتشيتينو بعد إصابته بفيروس كورونا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم السبت 16 يناير والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 16 يناير "16-1-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - وست بروميتش 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 وست هام - بيرنلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 5 ليدز يونايتد - برايتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 فولهام - تشيلسي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1,2 ليستر سيتي - ساوثامبتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1,2

الدوري الألماني - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة فولفسبورج - لايبزيج 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد ماينتس - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد شتوتجارت - بوروسيا مونشنجلادباخ 19:30 مصر، 20:30 السعودية لا يوجد

الدوري الفرنسي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة أولمبيك مارسيليا - نيم 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6 باريس سان جيرمان - أنجيه 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6

الدوري الإيطالي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - هيلاس فيرونا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 تورينو - سبيزيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 سامبدوريا - أودينيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الإماراتي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة خورفكان - الجزيرة 17:00 الإمارات، 16:00 السعودية أبو ظبي الرياضية 1 الظفرة - الوصل 17:00 الإمارات، 16:00 السعودية أبو ظبي الرياضية 2 الوحدة - بني ياس 20:00 الإمارات، 19:00 السعودية أبو ظبي الرياضية 1

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