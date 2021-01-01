الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد وأصغر من أحرز “هاتريك” في دوري الأبطال.. أرقام أسطورية من مسيرة روني
أشهر واين روني نبأ اعتزاله لممارسة كرة القدم من أجل التفرغ لتدريب فريق ديربي كاونتي بالآونة المقبلة، بعد مسيرة طويلة من العطاء كان أغلبها مع مانشستر يونايتد، شهدت إنجازات أقل ما توصف بالتاريخية إلى جانب أرقام قياسية فردية من طراز رفيع لا يُمكن أن يُطلق عليها سوى "أسطورية" بكل المقاييس.
سواءً على المستوى المحلي أو الدولي، وسواءً داخل إنجلترا أو داخلها، تمكن "الجولدن بوي" من تسطير اسمه بحروف من ذهب، تمامًا كالاسم الذي أُطلق عليه بعد تألقه اللافت للنظر في بداية مسيرته، وفي هذا التقرير من جول نستعرض وإياكم أرقام من المسيرة الأسطورية لروني.
مسيرة واين روني مع الأندية المختلفة بالأرقام
لقد خاض روني خلال مسيرته 763 مباراة أحرز خلالهم 313 هدفًا مع أربعة فرق مختلفة بعد أن بدأ مسيرته بقميص إيفرتون ثم انضم إلى مانشستر يونايتد وهناك بات الهداف التاريخي للشياطين الحمر، قبل أن يعود مجددًا في 2017 إلى إيفرتون ومنه ينتقل إلى الولايات المتحدة لفريق دي سي يونايتد، ثم يعود إلى إنجلترا من بوابة ديربي كاونتي، وهناك يشهر اعتزاله أخيرًا.
|الفريق
|المواسم
|المباريات
|الأهداف
|إيفرتون
|2002-2004
|77
|17
|مانشستر يونايتد
|2004-2017
|559
|253
|إيفرتون
|2017-2018
|40
|11
|دي سي يونايتد
|2018-2020
|52
|25
|ديربي كاونتي
|2020
|35
|7
|الإجمالي
|2004-2020
|763
|313
أصغر مُسجِل في تاريخ الدوري الإنجليزي
ظهر روني للمرة الأولى بقميص إيفرتون في الدوري الإنجليزي بأغسطس عام 2002، في مباراة كانت أمام توتنهام، وشارك كأساسي فيها وصنع هدفًا لزميله مارك بيمبريدج في الشوط الأول.
الهدف الأول الذي أحرزه روني كان في شباك آرسنال بشهر أكتوبر من العام ذاته، وكان ذلك في شباك آرسنال، بمباراة فاز بها الجانرز بهدفين لهدف وواصلوا بذلك سلسلة اللا هزيمة التاريخية لهم.
في ذلك الوقت، كان روني هو أصغر لاعب على الإطلاق يُسجل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ كان يبلغ من العمر 16 عامًا فقط وكسر بذلك رقم مايكل أوين لعام 1997.
بعد ذلك، كسر جيمس ميلنر وجيمس فوجان رقم روني التاريخي كأصغر من يُسجلا في البريميرليج، لكن يظل أسطورة المانيو قد حقق رقمًا فذًا في عمره بكل المقاييس.
|اللاعب
|التاريخ
|الأعوام
|الأيام
|جيمس فوجان - إيفرتون
|10\04\2005
|16 عامًا
|270 يومًا
|جيمس ميلنر - ليدز يونايتد
|26\02\2002
|16 عامًا
|356 يومًا
|واين روني - إيفرتون
|19\10\2002
|16 عامًا
|360 يومًا
|سيسك فابريجاس - آرسنال
|25\08\2004
|17 عامًا
|113 يومًا
|مايكل أوين - ليفربول
|06\05\1997
|17 عامًا
|143 يومًا
تأثير رغم الصغر
وصل واين روني إلى المباراة رقم 100 له في الدوري الإنجليزي الممتاز بينما لم يكن قد أتمم عامه العشرين بعد، ليكون بذلك أصغر مراهق في تاريخ البريميرليج على الإطلاق.
هذا إلى جانب أن عدد الأهداف التي أحرزها وهو في سن مراهقته كان كبيرًا للغاية، فكان ثالث أكثر المراهقين تسجيلًا في تاريخ البطولة الإنجليزية، فقط تفوق عليه مايكل أوين وروبي فاولر.
المشاركات
|مراهقو الدوري الإنجليزي
|المباريات
|واين روني
|105
|سيسك فابريجاس
|104
|جيمس ميلنر
|92
|جاريث باري
|87
|مايكل أوين
|71
الأهداف
|مراهقو الدوري الإنجليزي
|الأهداف
|مايكل أوين
|40
|روبي فاولر
|35
|واين روني
|30
|نيكولاس أنيلكا
|19
|آلان سميث
|17
رقم تاريخي في دوري أبطال أوروبا
بعد أن انضم إلى مانشستر يونايتد وهو في الثامنة عشر من عمره، أحرز روني هاتريك في أول مباراة له ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال فوز المانيو على فنربخشه التركي بستة أهداف مقابل هدفين.
هكذا، أصبح روني هو أصغر لاعب يُسجل هاتريك في دوري الأبطال والخامس في أي بطولة أوروبية بشكلٍ عام، والأول ممن يحملون الجنسية البريطانية، كما أنه من تسعة لاعبين فقط تمكنوا من تسجيل هاتريك في أول مشاركة لهم بذات الأذنين.
أرقام تاريخية مع مانشستر يونايتد
على مدار 15 عامًا مع مانشستر يونايتد، سجل روني على الأقل عشرة أهداف في الموسم الواحد باستثناء موسمه الأخير، الذي سجل خلاله 8 أهداف فقط بعد اعتماد جوزيه مورينيو عليه آنذاك في منتصف الملعب لا في خط الهجوم كالعادة.
عمومًا، استطاع روني أن يكسر رقم السير بوبي تشارلتون التاريخي في عدد الأهداف المسجلة لمانشستر يونايتد على كل الأصعدة (249 هدفًا)، بعدما سجل الهدف رقم 250 له بصورة أكثر من رائعة من ركلة حرة في شباك ستوك سيتي.
الموسمان الأفضل على الإطلاق من الناحية الرقمية للفتى الذهبي كانا موسمي 2009-10 و 2011-12، عندما سجل خلالهما 34 هدفًا في كل البطولات.
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مسيرة روني مع مانشستر يونايتد بالأرقام
|الموسم
|عدد المباريات
|عدد الأهداف
|2004-2005
|43
|17
|2005-2006
|48
|19
|2006-2007
|55
|23
|2007-2008
|43
|18
|2008-2009
|49
|20
|2009-2010
|44
|34
|2010-2011
|40
|16
|2011-2012
|43
|34
|2012-2013
|37
|16
|2013-2014
|40
|19
|2014-2015
|37
|14
|2015-2016
|41
|15
|2016-2017
|39
|8
الهدافون التاريخيون لمانشستر يونايتد
|اللاعب
|الأهداف
|واين روني
|253
|بوبي تشارلتون
|249
|دينيس لاو
|237
|جاك رولي
|211
|جورج بيست
|179
أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي
يُصنف روني من الناحية الرقمية باعتباره أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه من ثلاثة لاعبين فقط تمكنوا من تسجيل وصناعة أكثر من 100 هدف في مسيرتهم.
سجل روني على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز 208 هدفًا، ليكون ثاني الهدافيين التاريخيين خلف آلان شيرار الذي سجل 260 هدفًا، كما صنع 103 هدفًا، ليكون الثالث بعد زميله ريان جيجز (162) وسيسك فابريجاس (111).
أعظم اللاعبين في الدوري الإنجليزي رقميًا
|اللاعب
|الأهداف
|التمريرات الحاسمة
|الإجمالي
|آلان شيرار
|260
|64
|324
|واين روني
|208
|103
|311
|فرانك لامبارد
|177
|102
|279
|ريان جيجز
|109
|162
|271
|أندرو كول
|187
|73
|260
ورغم أن الهاتريك الأول في مسيرته بالبريميرليج أتى متأخرًا بعض الشيء، وتحديدًا في المباراة رقم 139 له، إلا أنه سجل إجمالًا 7 مرات، ليكون داخل قائمة تحتوي على 7 أسماء فقط تمكنت من تحقيق الرقم ذاته أو أكثر.
|اللاعب
|عدد مرات الهاتريك
|سيرخيو أجويرو
|12
|آلان شيرار
|11
|روبي فاولر
|9
|تيري هنري
|8
|هاري كين
|8
|مايكل أوين
|7
|واين روني
|7
أمريكا والدرجة الأولى
في الولايات المتحدة الأمريكية، واصل روني تألقه، حيث شارك في 36 هدفًا لفريقه دي سي يونايتد رغم تقدمه في العمر، فسجل 23 وصنع 13 آخرين، ليأتي كرابع أكثر المساهمين في الأهداف بعد كارلوس فيلا وزلاتان إبراهيموفيتش وجوزيف مارتينيز في العامين الذين قضاهما في بلاد العم سام.
حتى عند العودة إلى ديربي كاونتي، كان روني بمثابة الهداف الثالث للفريق منذ وصوله في مطلع يناير وحتى التوقف في نوفمبر، حيث شارك 35 مباراة وسجل 7 أهداف.
مسيرة دولية كبيرة
في مشاركته الأولى بقميص منتخب إنجلترا، أصبح واين روني عام 2003 هو أصغر لاعب في تاريخ منتخب الأسود الثلاثة بعمر 17 عامًا و111 يومًا، كاسرًا الرقم القياسي المسجل باسم جيمس برينسيب والذي يعود إلى سنة 1879.
فيما بعد، كسر تيو والكوت هذا الرقم، عندما شارك مع منتخب إنجلترا وهو في سن 17 عامًا و75 يومًا عام 2006 أمام منتخب المجر.
روني هو الهداف التاريخي أيضًا لمنتخب إنجلترا بتسجيله 53 هدفًا متفوقًا على السير بوبي تشارلتون صاحب الـ49 هدفًا، إلى جانب أنه ثاني أكثر اللاعبين الإنجليز مشاركة مع منتخب بلاده بـ120 مباراة.