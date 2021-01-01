جدول مباريات اليوم السبت 13 مارس2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 13 مارس 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

السبت الممتاز كما يحبذ لعشاق كرة القدم تسميته، مباريات في شتى بقاع الأرض لا تخلو من الإثارة والندية، قمم منتظرة وبطولات على المحك، انتصار قد يصعد بفريق إلى عنان السماء وهزيمة قد تُلقي حتف فريق آخر.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة كبيرة تجمع بين ليدز يونايتد وتشيلسي، وبعدها سيلعب كريستال بالاس أمام وست بروميتش، وإيفرتون مع بيرنلي، وفي الختام مباراة فولهام أمام مانشستر سيتي.

وفي الدوري الإسباني، يلعب ألافيس مع قادش، ويستضيف ريال مدريد نظيره إلتشي، وأوساسونا يلاقي بلد الوليد، ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على خيتافي في نهاية اليوم.

أما في إيطاليا، يستضيف ساسوولو نظيره هيلاس فيرونا وبينفينتو يلعب مع فيورنتينا، وجنوى مع اودينيزي.

وفي الدوري الألماني سيكون اليوم مليئًا بالمباريات القوية، والبداية من مباراة فولفسبورج مع شالكة، ثم أونيون برلين مع كولن، ماينتس مع فرايبورج، وفيردر بريمن يستضيف بايرن ميونخ، ويلعب بوروسيا دورتموند أمام هيرتا برلين.

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اليوم لن يخلو من مباريات البطولات العربية إذ يلعب إنبي مع المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم السبت 13 مارس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 مارس"13-3-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة ليدز يونايتد - تشيلسي 14:30 مصر، 15:30 السعودية bein sport premium 1,2 كريستال بالاس - وست بروميتش 17:00 مصر، 18:00 السعودية bein sport premium 1,2 إيفرتون - بيرنلي 19:30 مصر، 20:30 السعودية bein sport premium 1,2 فولهام - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية bein sport premium 2

الدوري الإسباني - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة ألافيس - قادش 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - إلتشي 17:15 مصر، 19:15 السعودية bein sport premium 1, bein sport HD1 أوساسونا - بلد الوليد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 خيتافي - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - هيلاس فيرونا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 3 بينفينتو - فيورنتينا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 3 جنوى - أودينيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة فولفسبورج - شالكة 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد أونيون برلين - كولن 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد ماينتس - فرايبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد فيردر بريمن - بايرن ميونخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد بوروسيا دورتموند - هيرتا برلين 19:30 مصر، 20:30 السعودية لا يوجد

الدوري المصري - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - المصري 19:00 مصر، 20:00 السعودية أون تايم سبورتس

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