جدول مباريات اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي والإيطالي وكذلك الدوري السعودي، والقنوات الناقلة..

تعود الحياة أخيرًا لمنافسات الأندية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، ويمتلئ يوم السبت 11 سبتمبر 2021 عن آخره بالمباريات المثيرة والممتعة محليًا وعالميًا.

البداية من الدوري الإنجليزي، حيث تُفتتح الجولة الرابعة بديربي لندني بين توتنهام وكريستال بالاس، كما يظهر كريستيانو رونالدو للمرة الأولى بقميص مانشستر يونايتد في مواجهة نيوكاسل.

أما في الدوري الفرنسي، يلتقي باريس سان جيرمان مع كليرمونت فونت، بينما توجد قمة في الدوري الألماني تجمع بين بايرن ميونخ ولايبزيج.

السؤال المهم هو كيف سيكون يوفنتوس من دون كريستيانو رونالدو؟ الإجابة ستكون في القمة المرتقبة بملعب سان باولو أمام نابولي اليوم بالدوري الإيطالي.

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وتنطلق جولة جديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويشهد اليوم مباراتين تجمعان الأولى يلتقي فيها الفيصلي مع ضمك، والثانية أبها مع الاتحاد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 11 سبتمبر "11-9-2021":

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - الفيصلي 18:50 السعودية، 17:50 مصر شاهد VIP الاتحاد - أبها 20:35 السعودية، 19:35 مصر شاهد VIP

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - توتنهام 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium آرسنال - نوريتش سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium مانشستر يونايتد - نيوكاسل 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليستر سيتي - مانشستر سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium تشيلسي - أستون فيلا 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الفرنسي - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - كليرمون فوت 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 موناكو - مارسيليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD premium

الدوري الألماني - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد لايبزيج - بايرن ميونخ 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد

الدوري الإيطالي - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - يوفنتوس 18:00 مصر، 19:00 السعودية يوتيوب أتالانتا - فيورنتينا 20:45 مصر، 21:45 السعودية يوتيوب

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