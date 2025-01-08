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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالسوبر الإسبانيالقنوات الناقلةالنصر v الأخدودالنصرالأخدودريال مدريد v مايوركاريال مدريدمايوركاكأس مصرالزمالك v أبو قير للأسمدةالزمالكأبو قير للأسمدة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها على قدر عال من الأهمية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025، حيث يعود دوري روشن السعودي من جديد بمباريات الجولة 14، والتي أبرزها لقاء النصر والأخدود، كما نتابع مواجهة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بالاضافة إلى مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في كأس مصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي وكأس السوبر الإسباني.

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جدول مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 "09-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة الرابعة عشرة

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الفتح - الوحدة17:45 السعودية، 16:45 مصرSSC Extra 2 HDمحمد الخامسي
SSC Extra 2 SDعيسى الزدجالي
الرياض - الخليج18:00 السعودية، 17:00 مصرSSC Extra 1 HDسليمان الشريف
SSC Extra 1 SDعائد العصيمي
النصر - الأخدود20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC 1 HDحاتم بطيشة
جعفر الصليح
SSC 1 SDعبد العزيز السبر
SSC 5 HDجعفر الصليح

كأس السوبر الإسباني - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال مدريد - ريال مايوركا21:00 مصر، 22:00 السعوديةSSC News HDفارس عوض
محمد حسين
MBC MASR 2فارس عوض

كأس مصر - دور الـ32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الزمالك - أبو قير للأسمدة14:30 مصر، 15:30 السعوديةOnTime Sports 1محمود أبو الركب

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