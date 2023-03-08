جدول مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
|
Abderrazak Hamdallah Ittihad Nassr RSL 02.10.2022Ittihad Twitter
دوري روشن السعوديالإتحاد vs النصرالإتحادالنصرالشباب vs الفيحاءالشبابالفيحاءالإتفاق vs الوحدةالإتفاقالوحدةالباطن vs الخليجالباطنالخليجمانشستر يونايتد vs ريال بيتيسمانشستر يونايتدريال بيتيسالدوري الأوروبييوفنتوس vs فرايبورجيوفنتوسفرايبورجسبورتينغ لشبونة vs أرسنالسبورتينغ لشبونةأرسنالإشبيلية vs فناربخشةإشبيليةفناربخشةروما vs ريال سوسيدادروماريال سوسيداد

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

سنكون اليوم على موعد مع القليل من المباريات بعد إنتهاء مباريات دوري الأبطال الحماسية أمس، ولكن لن تتوقف الإثارة رغم قلة المباريات، فنحن على موعد مع مباريات الدوري السعودي الذي يُعد من أقوى الدوريات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مباريات دوري أوروبا.

وبالحديث عن الدوري الأقوى في السعودية، فسنستعرض معكم جدول مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2023 بدءً بمباريات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، والتي من أهم مبارياتها ستكون كلاسيكو الأصفرين، حيث يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد الذي يسعى لخطف الصدارة عن طريق الفوز في مباراة اليوم.

كما سنتابع أيضاً مباريات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، حيث الكثير من المباريات الهامة لأكثر من فريق ذو شعبية كبيرة مثل يوفنتوس، مانشستر يونايتد، أرسنال وروما، والتي يسعى كلً منهم أن يظفر بالبطولة كون جميعهم مرُشحين للقب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2023 "9-3-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الاتفاق - الوحدة15:00 مصر، 16:00 السعوديةSSC
الباطن - الخليج15:00 مصر، 16:00 السعوديةSSC
الاتحاد - النصر19:30 مصر، 20:30 السعوديةSSC
الشباب - الفيحاء19:30 مصر، 20:30 السعوديةSSC

الدوري الأوروبي - إياب الأدوار الإقصائية

هل سيفوز مانشستر يونايتد بأي لقب خلال 2023؟

5245 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

هل سيفوز مانشستر يونايتد بأي لقب خلال 2023؟

  • 55%نعم
  • 45%لا
5245 الأصوات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
روما - ريال سوسييداد19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
سبورتينج لشبونة - أرسنال19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
إشبيلية - فنربخشة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
يوفنتوس - فرايبورج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
مانشستر يونايتد - ريال بيتيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
طالع الجدول بالكامل من هنا