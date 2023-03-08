جدول مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2023 والقنوات الناقلة

سنكون اليوم على موعد مع القليل من المباريات بعد إنتهاء مباريات دوري الأبطال الحماسية أمس، ولكن لن تتوقف الإثارة رغم قلة المباريات، فنحن على موعد مع مباريات الدوري السعودي الذي يُعد من أقوى الدوريات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مباريات دوري أوروبا.
وبالحديث عن الدوري الأقوى في السعودية، فسنستعرض معكم جدول مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2023 بدءً بمباريات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، والتي من أهم مبارياتها ستكون كلاسيكو الأصفرين، حيث يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد الذي يسعى لخطف الصدارة عن طريق الفوز في مباراة اليوم.
كما سنتابع أيضاً مباريات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، حيث الكثير من المباريات الهامة لأكثر من فريق ذو شعبية كبيرة مثل يوفنتوس، مانشستر يونايتد، أرسنال وروما، والتي يسعى كلً منهم أن يظفر بالبطولة كون جميعهم مرُشحين للقب.
جدول مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2023 "9-3-2023"
دوري روشن السعودي - الجولة 20
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الاتفاق - الوحدة
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|SSC
|الباطن - الخليج
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|SSC
|الاتحاد - النصر
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|SSC
|الشباب - الفيحاء
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|SSC
الدوري الأوروبي - إياب الأدوار الإقصائية
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|روما - ريال سوسييداد
|19:45 مصر، 20:45 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|سبورتينج لشبونة - أرسنال
|19:45 مصر، 20:45 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|إشبيلية - فنربخشة
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|يوفنتوس - فرايبورج
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|مانشستر يونايتد - ريال بيتيس
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium