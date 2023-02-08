جدول مباريات اليوم الخميس 9 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 9 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 9 فبراير 2023، حيث نشاهد فيها أكثر من مباراة ضمن الجولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها بالطبع مباراة النصر حين يحل ضيفاً على الوحدة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

كما سيكون عشاق الشباب على موعد في مباراتهم أمام الباطن، في حين يلتقي التعاون والفتح في نفس الجولة، ولعشاق الدوري المصري الممتاز ستكون هناك مباراة واحدة ضمن إفتتاحية الجولة الـ18 من البطولة، حيث يلتقي الاتحاد السكندري بفريق أسوان.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 9 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 9 فبراير 2023 "9-2-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - الشباب 15:00 مصر، 16:00 السعودية SSC التعاون - الفتح 17:00 مصر، 18:00 السعودية SSC الوحدة - النصر 19:30 مصر، 20:30 السعودية SSC

الدوري المصري – الجولة 18