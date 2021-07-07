جدول مباريات اليوم الخميس 8 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 8 يوليو 2021 في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال آسيا وغيرها من البطولات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تتوقف اليوم مباريات يورو 2020 وكوبا أمريكا 2021 انتظارًا لنهائي البطولتين خلال أيام، لكن ستكون هناك مجموعة من المباريات المنتظرة للأندية.

في الجولة 26 من الدوري المغربي، يلتقي المغرب التطواني مع الفتح الرباطي، والدفاع الحسني الجديدي مع الجيش الملكي واتحاد طنجة مع نهضة بركان.

يواجه النادي الأهلي اليوم نادي المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الأسبوع 26، وفي مباراة أخرى مؤجلة من الجولة 22 يستضيف الإنتاج الحربي بيراميدز.

وفي الأسبوع 30 من الدوري الجزائري، يستضيف نجم مقرة شباب قسنطينة وشبيبة الساورة مولودية وهران ونصر حسين داي شباب أهلي برج بوعريريج، كما يواجه أولمبي الشلف أولمبي المدية ووداد تلمسان سيرع غليزان وعين مليلة بارادو، ويلتقي اتحاد بسكرة مولودية الجزائر ووفاق سطيف شباب بلوزداد واتحاد العاصمة اتحاد بلعباس.

تتواصل اليوم مباريات مجموعات الشرق في دوري أبطال آسيا 2021، وسيواجه كايا باثون يونايتد وبكين جوان يونايتد سيتي وأولسان هيونداي فيتيل، فيما يستضيف دايجو كاواساكي فرونتيل.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 8 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 8 يوليو "8-7-2021":

الدوري المصري الممتاز المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports 1 HD الإنتاج الحربي - بيراميدز 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports 2 HD

الدوري الجزائري - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة نجم مقرة - شباب قسنطينة 17:45 الجزائر، 18:45 مصر Canal Algerie شبيبة الساورة - مولودية وهران 18:00 الجزائر، 19:00 مصر Canal Algerie نصر حسين داي - أهلي برج بوعريريج 18:00 الجزائر، 19:00 مصر Canal Algerie أولمبي الشلف - أولمبي المدية 20:30 الجزائر، 21:30 مصر Canal Algerie وداد تلمسان - سريع غليزان 20:30 الجزائر، 21:30 مصر Canal Algerie عين مليلة - بارادو 20:30 الجزائر، 21:30 مصر Canal Algerie اتحاد بسكرة - مولودية الجزائر 20:30 الجزائر، 21:30 مصر Canal Algerie وفاق سطيف - شباب بلوزداد 21:00 الجزائر، 22:00 مصر Canal Algerie اتحاد العاصمة - اتحاد بلعباس 21:00 الجزائر، 22:00 مصر Canal Algerie

الدوري المغربي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة المغرب التطواني - الفتح الرباطي 17:00 المغرب، 18:00 مصر Arryadia SD/HD الدفاع الحسني الجديدي - الجيش الملكي 19:15 المغرب، 20:15 مصر Arryadia SD/HD اتحاد طنجة - نهضة بركان 21:30 المغرب، 22:30 مصر Arryadia SD/HD

دوري أبطال آسيا 2021 - المجموعات المباراة الموعد كايا - باثوم يونايتد 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات بكين جوان - يونايتد سيتي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات أولسان هيونداي - فيتيل 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات دايجو - كاواساكي فرونتيل 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

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