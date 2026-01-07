تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
atletico real madridGetty Images
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 8 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 8 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 8 يناير 2026، حيث تبدأ مواجهات الجولة 14 من دوري روشن السعودي، والتي يواجه فيها الهلال الحزم، بينما يلتقي النصر بالقادسية، وفي الدوري الإنحليزي يلعب آرسنال مع ليفربول في الجولة 21.

وفي الدوري الإيطالي تستمر مواجهات الجولة 19 وفيها يلعب ميلان أمام جنوى، بينما ينتظرنا لقاء حماسي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، كما يواجه باريس سان جيرمان فريق مارسيليا في نهائي السوبر الفرنسي، بالاضافة إلى لقاء سموحة وحرس الحدود في كأس مصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 8 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 8 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي وكأس السوبر الفرنسي عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي وكأس السوبر الإسباني عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الخميس 8 يناير 2026 "08-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الهلال - الحزم17:55 السعودية، 18:55 الإماراتثمانيةسليمان الشريف
النصر - القادسية20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةمشاري القرني
النجمة - الاتفاق20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةمحمد حسين

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
آرسنال - ليفربول23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1علي سعيد الكعبي

كأس السوبر الإسباني - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
أتلتيكو مدريد - ريال مدريد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةفارس عوض

كأس السوبر الفرنسي - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باريس سان جيرمان - مارسيليا21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN Xtra 1حسن العيدروس
الكويت الرياضيةفهد العتيبي

الدوري الإيطالي - الجولة 19

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كريمونيسي - كالياري20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tvغازي العمري
ميلان - جنوى22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvعامر عبد الله

كأس مصر - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
حرس الحدود - سموحة14:30 مصر، 15:30 السعوديةON Sport 1محمد الغياتي

0