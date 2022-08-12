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الهلال vs نيوكاسل

جدول مباريات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
12:02 ص غرينتش+2 8‏/12‏/2022
Hilal Newcastle
تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، والتي يسُتكمل فيها مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، حيث نشاهد اليوم مباراة إنبي ضد حرس الحدود في نفس وقت مباراة سموحة وأسوان، قبل أن نتابع فيوتشر الذي يُقدم موسمًا رائعًا على نفس منوال الموسم الماضي في مواجهة الاتحاد السكندري.

وفي ختام اليوم نتابع مباراة الإسماعيلي الذي يحل ضيفاً على سيراميكا كليوباترا ويأمل في تحسين مركزه بعد هزيمته في ثلاث مباريات من أربعة والابتعاد عن كابوس تكرار الموسم الماضي.

كما سنكون على موعد مع مباراة ودية تجمع الهلال السعودي ضد نيوكاسل يونايتد في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 "8-12-2022"

الدوري المصري

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سموحة - أسوان14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport
إنبي - حرس الحدود14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport
فيوتشر - الاتحاد السكندري17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport
سيراميكا كليوباترا - الإسماعيلي19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport

مباريات ودية

المباراةالموعد
أستون فيلا- برايتون15:00 مصر، 16:00 السعودية
أرسنال - ليون17:30 مصر، 18:30 السعودية
الهلال السعودي- نيوكاسل يونايتد19:00 مصر، 20:00 السعودية

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