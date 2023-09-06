جدول مباريات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى الإفريقي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي أهمها مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب أيرلندا، ومباراة هولندا واليونان.

كما سنتابع الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي يلعب فيها منتخب الجزائر أمام منتخب تنزانيا، بينما يخوض منتخب تونس مباراته أمام بوتسوانا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 "07-09-2023"

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة الخامسة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة كازاخستان - فنلندا 17:00 مصر والسعودية نوفل باشي beIN Sports HD 1 ليتوانيا - الجبل الأسود 19:00 مصر والسعودية أحمد عبده beIN Sports HD 2 صربيا - المجر 21:45 مصر والسعودية عادل خلو beIN Sports HD Xtra 2 الدانمارك - سان مارينو 21:45 مصر والسعودية نوفل باشي - سلوفينيا - أيرلندا الشمالية 21:45 مصر والسعودية أحمد المعمري beIN Sports HD 9 التشيك - ألبانيا 21:45 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD Xtra 1 هولندا - اليونان 21:45 مصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 2 فرنسا - أيرلندا 21:45 مصر والسعودية حسن العيدروس beIN Sports HD 1 بولندا - جزر فاروه 21:45 مصر والسعودية عامر الخوذيري beIN Sports HD Xtra 3

تصفيات كأس أمم أفريقيا - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة غانا - جمهورية أفريقيا الوسطى 19:00 مصر والسعودية - إنجولا - مدغشقر 19:00 مصر والسعودية - الجزائر - تنزانيا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 5 تونس - بتسوانا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 6 النيجر - أوغندا 22:00 مصر والسعودية -

مباريات دولية ودية - منتخبات

المباراة الموعد القناة الناقلة قطر - كينيا 18:15 مصر وقطر - مصر الأولمبي - روسيا الأولمبي 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1

مباريات ودية - أندية