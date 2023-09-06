جدول مباريات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Kylian Mbappe France Nathan Collins Ireland 2023Getty/GOAL composite
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى الإفريقي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي أهمها مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب أيرلندا، ومباراة هولندا واليونان.

كما سنتابع الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي يلعب فيها منتخب الجزائر أمام منتخب تنزانيا، بينما يخوض منتخب تونس مباراته أمام بوتسوانا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 "07-09-2023"

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة الخامسة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
كازاخستان - فنلندا17:00 مصر والسعوديةنوفل باشيbeIN Sports HD 1
ليتوانيا - الجبل الأسود19:00 مصر والسعوديةأحمد عبدهbeIN Sports HD 2
صربيا - المجر21:45 مصر والسعوديةعادل خلوbeIN Sports HD Xtra 2
الدانمارك - سان مارينو21:45 مصر والسعوديةنوفل باشي-
سلوفينيا - أيرلندا الشمالية21:45 مصر والسعوديةأحمد المعمريbeIN Sports HD 9
التشيك - ألبانيا21:45 مصر والسعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD Xtra 1
هولندا - اليونان21:45 مصر والسعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 2
فرنسا - أيرلندا21:45 مصر والسعوديةحسن العيدروسbeIN Sports HD 1
بولندا - جزر فاروه21:45 مصر والسعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports HD Xtra 3

تصفيات كأس أمم أفريقيا - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
غانا - جمهورية أفريقيا الوسطى19:00 مصر والسعودية-
إنجولا - مدغشقر19:00 مصر والسعودية-
الجزائر - تنزانيا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 5
تونس - بتسوانا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 6
النيجر - أوغندا22:00 مصر والسعودية-

مباريات دولية ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
قطر - كينيا18:15 مصر وقطر-
مصر الأولمبي - روسيا الأولمبي19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الزمالك - السكة الحديد17:00 مصر والسعودية-

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