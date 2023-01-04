جدول مباريات اليوم الخميس 5 يناير 2023 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

أنتقل الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي لتتجه الأنظار إلى الدوري السعودي، واليوم نستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 5 يناير 2023 والذي سنشاهد فيه مباريات ضمن الجولة الثانية عشر من دوري روشن، حيث يلعب العالمي أمام الطائي، بينما يحل الهلال ضيفاً على الاتحاد.
كما سنشاهد اليوم قمة من قمم الدوري الإنجليزي الكثيرة، حيث تشيلسي ومانشستر سيتي وجهاً لوجه لنعرف هل سيستمر أبناء جوارديولا في الزحف خلف أرسنال المتصدر، أم سيكون للبلوز رأي آخر.
وفي الدوري المصري حيث الصراع على القمة بين القطبين، يحل الأهلي اليوم ضيفاً على إنبي بعدما انتصر في المباراة السابقة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، بينما يستضيف الزمالك الجريح أثر الهزيمة الآخيرة أمام أسوان فريق الداخلية ضمن الجولة الثانية عشر.
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
جدول مباريات اليوم الخميس 5 يناير 2023 "5-1-2023"
الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ12
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ضمك - الرائد
|14:30 مصر، 15:30 السعودية
|شاهد VIP
|النصر - الطائي
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|شاهد VIP
|الاتحاد - الهلال
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|شاهد VIP
|الوحدة - الشباب
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|شاهد VIP
الدوري الإنجليزي - الجولة الـ19
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|تشيلسي - مانشستر سيتي
|14:30 مصر، 15:30 السعودية
|beIN Sports 1 Premium
الدوري المصري - الجولة الـ12
اختيارات المحررين
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إنبي - الأهلي
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|OnTime Sport 2
|الزمالك - الداخلية
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|OnTime Sport 1