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جدول مباريات يورو 2024 بالكامل
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 4 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري المصري الممتازالدوري الأمريكيالقنوات الناقلةالأهليالداخلية v الأهليالداخليةCharlotte FC v إنتر مياميCharlotte FCإنتر ميامي

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 4 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 4 يوليو 2024 حيث نتابع الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز، والتي يخوض فيها الأهلي الذي يُصارع للوصول للصدارة لقاء هام أمام الداخلية، بينما يواجه الاتحاد السكندري فريق طلائع الجيش.

كما نتابع أيضاً لقاء هام في الدوري الأمريكي، وهو مواجهة إنتر ميامي وشارلوت ضمن الجولة 22 من الـMLS.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 4 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 4 يوليو 2024؟

اذا كنت تتابع مباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

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جدول مباريات اليوم الخميس 4 يوليو 2024 "04-07-2024"

الدوري المصري - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الأهلي - الداخلية19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد سيد عفيفي
طلائع الجيش - الاتحاد19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2طارق الأدور

الدوري الأمريكي - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
شارلوت - إنتر ميامي02:30 مصر والسعوديةApple TV
الأهلي - طلائع الجيش20:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1

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