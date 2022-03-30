جدول مباريات اليوم الخميس 31 مارس 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل إثارة كرة القدم، حيث تستمر الخميس 31 مارس 2022، مباريات المنعطف الأخير في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 حول العالم.

وتقام الخميس مباريات الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة في تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس العالم 2022.

منتخب كندا حجز بالفعل مقعده إلى مونديال قطر، فيما لا تزال باقي بطاقات التأهل المباشر والملحق العالمي معلقة قبل الجولة الأخيرة.

ومع تأهل كندا رسميًا، تتبقى بطاقتان للتأهل المباشر إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى بطاقة واحدة تؤهل إلى الملحق العالمي.

وتتنافس منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وكوستاريكا على الثلاث بطاقات، للتعرف على من سيصعد إلى المونديال مباشرة، ومن سيقوده الحظ إلى الملحق.

ويحتل منتخب الولايات المتحدة المركز الثاني في المجموعة برصيد 25 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن المكسيك، فيما يحتل منتخب كوستاريكا المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

ويحل منتخب الولايات المتحدة ضيفًا على كوستاريكا في مباراة حاسمة للطرفين، فيما يلعب منتخب المكسيك أمام السلفادور الذي حقق فوزين فقط منذ بداية المرحلة الأخيرة في التصفيات.

جدول مباريات الملحق الأوروبي لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 31 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 31 مارس 2022 "31-03-2022"

تصفيات أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة إلى كأس العالم

المباراة الموعد القناة الناقلة بنما - كندا 03:05 مصر، 04:05 السعودية غير مذاعة عربيًا كوستاريكا - الولايات المتحدة 03:05 مصر، 04:05 السعودية غير مذاعة عربيًا جامايكا - الهندوراس 03:05 مصر، 04:05 السعودية غير مذاعة عربيًا المكسيك - السلفادور 03:05 مصر، 04:05 السعودية غير مذاعة عربيًا

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