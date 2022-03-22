تقترب تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا من نهايتها، حيث تقام مباريات الملحق في مارس الجاري.

تأهلت 10 منتخبات لمونديال قطر مباشرةً من الدور الأول لتصفيات أوروبا، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا.

شهد دور مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا مفاجأتين، الأولى كانت تأهل منتخب سويسرا على حساب إيطاليا التي فشلت في الوصول لمونديال 2018.

أما الثانية فهي تأهل منتخب صربيا من على رأس المجموعة الأولى، وجاء ذلك على حساب منتخب البرتغال، والمتواجد في مسار إيطاليا في الملحق.

والآن نتعرف سويًا على جدول مباريات الملحق الأوروبي لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة.

جدول تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا والقنوات الناقلة

جدول مباريات الملحق الأوروبي لكأس العالم 2022

مباريات مثيرة ينتظرها عشاق كرة القدم في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022، خاصةً في المسار الثالث الذي وقع فيه منتخبي البرتغال وإيطاليا.

المسار الأول

نصف النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب اسكتلندا - أوكرانيا تأجلت - هامبدن بارك ويلز - النمسا الخميس 24 مارس 2022،



21:45 مصر، 22:45 السعودية - استاد كارديف سيتي

النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب الفائز من نصف النهائي الأول - الفائز من نصف النهائي الثاني يونيو 2022 - لم يتحدد

المسار الثاني

نصف النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب روسيا - بولندا ألغيت - VTB أرينا السويد - التشيك الخميس 24 مارس 2022،



21:45 مصر، 22:45 السعودية - فريندز أرينا

النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب بولندا - الفائز من نصف النهائي الثاني الثلاثاء 29 مارس 2022،



21:45 مصر، 22:45 السعودية - ملعب سيليزيا

المسار الثالث

نصف النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب إيطاليا - مقدونيا الشمالية الخميس 24 مارس 2022،



21:45 مصر، 22:45 السعودية - رينزو باربيرا البرتغال - تركيا الخميس 24 مارس 2022،



21:45 مصر، 22:45 السعودية - دراجاو

النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب الفائز من نصف النهائي الأول - الفائز من نصف النهائي الثاني الثلاثاء 29 مارس 2022،



21:45 مصر، 22:45 السعودية - لم يتحدد بعد

ما هي القنوات الناقلة للملحق الأوروبي لكأس العالم 2022؟

تُنقل كل مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول لأهم المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.