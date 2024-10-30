جدول مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 حيث تبدأ مواجهات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025، والتي أبرزها ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، كما نتابع مباريات ضمن الدوري الإيطالي والمصري بالاضافة إلى نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودا أمريكانا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 "31-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة التاسعة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الشباب - الوحدة 17:50 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD سليمان الشريف SSC Extra 1 SD أحمد النفيسة الأخدود - العروبة 18:10 السعودية ومصر SSC Extra 2 HD فهد عريشي SSC Extra 2 SD عيسى الزدجالي الاتحاد - الأهلي 21:00 السعودية ومصر SSC 1 HD فهد العتيبي محمد حسين SSC 1 SD عبد العزيز السبر

الدوري المصري - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الجونة - زد 17:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 محمد محمود عفيفي مودرن سبورت - إنبي 20:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 أيمن الكاشف

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق روما - تورينو 22:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 محمد الشامسي

كوبا ليبرتادوريس - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بنيارول - بوتافوجو 03:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 محمد المبروكي

الدوري الإماراتي للمحترفين - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بني ياس - الشارقة 16:50 الإمارات، 15:50 السعودية الشارقة الرياضية عبد الحميد الجسمي دبي الرياضية أحمد العبيدلي الوصل - الجزيرة 19:30 الإمارات، 18:30 السعودية دبي الرياضية عبد الله السعدي

الدوري القطري - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الغرافة - العربي 17:30 قطر والسعودية beIN Sports HD عامر الخوذيري السد - الريان 19:30 قطر والسعودية beIN Sports HD 1 حسن العيدروس

كوبا سودا أمريكانا - نصف النهائي