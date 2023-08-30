تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون مباريات حاسمة وهامة خاصة على المستوى الأوروبي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 حيث نتابع مباريات تحديد المتأهلين لمجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024، حيث يلتقي سبارتا براج بفريق دينامو زغرب، بينما يتواجه كلً من أياكس أمستردام بلودوجوريتس رازجراد.

كما سنتابع مباريات ضمن دوري المؤتمر الأوروبي والتي يلتقي فيها بشكتاش ضد دينامو كييف، وريجيكا الكرواتي في مواجهة ليل الفرنسي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 "31-08-2023"

الدوري الأوروبي - تحديد المتأهل لدور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة شيريف تيراسبول - كي كلاسيفيك 20:00 مصر والسعودية - سبارتا براج - دينامو زغرب 20:00 مصر والسعودية - أياكس أمستردام - لودوجوريتس رازجراد 21:00 مصر والسعودية -

دوري المؤتمر الأوروبي - تحديد المتأهل لدور المجموعات