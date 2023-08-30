جدول مباريات اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Alfred Duncan Fiorentina Lecce Serie AGetty
الدوري الأوروبيأياكس vs لودوجوريتس رازجراددوري المؤتمر الأوروبيأياكسلودوجوريتس رازجرادشريف تيراسبول vs كي كلاكسفيكشريف تيراسبولكي كلاكسفيكسبارتا براغ vs دينامو زغربسبارتا براغدينامو زغربرييكا vs ليلرييكاليلبشكتاش vs دينامو كييفبشكتاشدينامو كييففيورنتينا vs رابيد فيينافيورنتينارابيد فيينا

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون مباريات حاسمة وهامة خاصة على المستوى الأوروبي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 حيث نتابع مباريات تحديد المتأهلين لمجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024، حيث يلتقي سبارتا براج بفريق دينامو زغرب، بينما يتواجه كلً من أياكس أمستردام بلودوجوريتس رازجراد.

كما سنتابع مباريات ضمن دوري المؤتمر الأوروبي والتي يلتقي فيها بشكتاش ضد دينامو كييف، وريجيكا الكرواتي في مواجهة ليل الفرنسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 "31-08-2023"

الدوري الأوروبي - تحديد المتأهل لدور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
شيريف تيراسبول - كي كلاسيفيك20:00 مصر والسعودية-
سبارتا براج - دينامو زغرب20:00 مصر والسعودية-
أياكس أمستردام - لودوجوريتس رازجراد21:00 مصر والسعودية-

دوري المؤتمر الأوروبي - تحديد المتأهل لدور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بشكتاش - دينامو كييف21:00 مصر والسعودية-
فيورنتينا - رابيد فيينا21:00 مصر والسعودية-
ريجيكا - ليل21:00 مصر والسعودية-

طالع الجدول بالكامل من هنا