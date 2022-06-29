جدول مباريات اليوم الخميس 30 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 30 يونيو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، وانتهاء مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، فقد تراجع عدد المباريات بشكل ملحوظ على مستوى العالم.

لكن على الرغم من ذلك، فإننا سنكون يوم الخميس 30 يونيو 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية، وتحديدًا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وتتواصل الخميس مباريات دور المجموعات في مرحلة شرق القارة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث تقام تسع مباريات على مدار اليوم.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 30 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 30 يونيو 2022 "30-06-2022"

كأس الاتحاد الآسيوي - المجموعات