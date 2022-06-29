جدول مباريات اليوم الخميس 30 يونيو 2022 والقنوات الناقلة
مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، وانتهاء مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، فقد تراجع عدد المباريات بشكل ملحوظ على مستوى العالم.
لكن على الرغم من ذلك، فإننا سنكون يوم الخميس 30 يونيو 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية، وتحديدًا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
وتتواصل الخميس مباريات دور المجموعات في مرحلة شرق القارة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث تقام تسع مباريات على مدار اليوم.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 30 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الخميس 30 يونيو 2022 "30-06-2022"
كأس الاتحاد الآسيوي - المجموعات
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
كايا - بالي يونايتد
11:00 مصر، 12:00 السعودية
beIN Sports AFC
إيسترن - تاينان سيتى
12:00 مصر، 13:00 السعودية
beIN Sports AFC 2
كوالالمبور - تامبينس روفرز
12:00 مصر، 13:00 السعودية
beIN Sports AFC 1
فيتييل - هاوجانج يونايتد
12:00 مصر، 13:00 السعودية
beIN Sports AFC 3
كيداه دارول عمان - فيساخا
15:00 مصر، 16:00 السعودية
beIN Sports AFC
فنوم بينه كراون - يانج إليفانتس
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports AFC 3
سوجديانا جيزك - ألتين أسير
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports AFC 2
خوجند - دوردوي بشكيك
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports AFC 1
سيسكا بومير دوشانبي - نيفتشي
19:00 مصر، 20:00 السعودية
beIN Sports AFC