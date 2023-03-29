جدول مباريات اليوم الخميس 30 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 30 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعود من جديد بعد إنتهاء التوقف الدولي لنتابع الإثارة والحماس في كرة القدم بالدوريات الكبرى، ولكن على الرغم من ذلك فلن يُلعب اليوم سوى البطولة المصرية فقط.

ولذا نستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 30 مارس 2023، والتي سنتابع فيها فقط مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي سموحة ضد الإسماعيلي بينما يتواجه كلً من سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب، في حين يلعب إنبي ضد البنك الأهلي ضمن الجولة الـ22.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 30 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 30 مارس 2023 "30-3-2023"

الدوري المصري الممتاز - الجولة 22