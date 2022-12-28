جدول مباريات اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Correa Atletico Madrid Elche LaLigaGetty Images
الدوري الإسباني - لا ليجاأتليتكو مدريد vs إلتشيالدوري المصري الممتازالزمالك vs الإسماعيليأتليتكو مدريدإلتشيريال بيتيس vs أتليتيكو بلباوريال بيتيسأتليتيكو بلباوغيرونا vs رايو فاييكانوجيرونارايو فاييكانوالزمالكالإسماعيليالمصري vs أسوانالمصري البورسعيديأسوانمارسيليا vs تولوزمارسيلياتولوزالدوري الفرنسي - ليج 1نيس vs لينسنيسلينسستاد ريمس vs ستاد رينستاد ريمسستاد رينلوريان vs مونبلييهلوريانمونبلييه

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 والتي يعود فيها الدوري الإسباني حيث نشاهد سوياً ثلاث مباريات ضمن الجولة الخامسة عشر، والتي أبرزها مباراة أتلتيكو مدريد ضد إلتشي.

كما سنكون على موعد مع بعض مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي كمباراة مارسيليا وتولوز، بالإضافة إلى الدوري المصري الممتاز والتي سيخوض فيها الزمالك مباراة قوية أمام الإسماعيلي ضمن الجولة العاشرة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 "29-12-2022"

الدوري الإسباني - الجولة الـ15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فيرونا - رايو فاييكانو18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
ريال بيتيس - أتليتك بيلباو20:15 مصر، 21:15 السعوديةbeIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد - إلتشي22:30 مصر، 23:30 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 10

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المصري البورسعيدي - أسوان17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport 2
الزمالك - الإسماعيلي19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 1

الدوري الفرنسي - الجولة 6

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لوريان - مونبيليه18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports Connect
ريمس - رين20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports Connect
مارسيليا - تولوز22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports Connect
نيس - لانس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports Connect

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