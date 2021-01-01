جدول مباريات اليوم الخميس 28 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 28 يناير 2021 في الدوري الإنجليزي وكأس إيطاليا والدوري المصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه المتعة والمنافسة في جميع أنحاء العالم.

البداية ستكون مع كأس إيطاليا، حيث يواجه اليوم نابولي نادي سبيزيا في الدور ربع النهائي من البطولة.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز تُختتم اليوم مواجهات الجولة الـ20 بلقاء غاية في القوة ومباراة بعنوان أكون أو لا أكون بالنسبة لليفربول الذي يحل ضيفًا على توتنهام.

بينما في الجانب العربي وفي الدوري المصري ، يستضيف اليوم الزمالك نادي مصر للمقاصة في مباراة مشتعلة يحاول فيها الزمالك التربع على صدارة الدوري، كما يواجه البنك الأهلي طلائع الجيش، وأيضًا يستضيف الاتحاد السكندري غزل المحلة صاحب المركز الـ11.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الخميس 28 يناير والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 يناير "28-1-2021":

كأس إيطاليا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - سبيزيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية -

الدوري الإنجليزي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة توتنهام - ليفربول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - طلائع الجيش 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Time Sport HD الاتحاد السكندري- غزل المحلة 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sport HD الزمالك - مصر للمقاصة 19:30 مصر، 20:30 السعودية ON Time Sport HD

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