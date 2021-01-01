بعد أيام من هجوم كلوب .. سولشاير يرد على اتهامات "الدفاع"

سولشاير يرد على كلوب

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إن لاعبي فريقه شنوا العديد من الهجمات على مرمى ليفربول في مواجهة الأحد الماضي التي جمعت بينهما.

وأمام اتهامات يورجن كلوب، دافع مدرب الشياطين الحمر عن تكتيكاته بعد انتقادات من المدير الفني الألماني بأنهم دافعوا بعمق في منطقة الجزاء في آنفيلد في آخر مواجهة جمعت بينهما.

وعلى الرغم من ذلك فإن سولشاير لا يزال يريد أن يرى تحسنًا من مهاجميه في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل والتي سيواجه فيها الشياطين الحمر ليفربول من جديد.

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وانتقد كلوب يونايتد لما اعتبره أداء دفاعيًا للغاية في المرة الماضية لكن سولشاير دافع عن تكتيكاته ويعتقد أنها كانت ستؤتي ثمارها لو كان فريقه أكثر دقة في التمرير في الثلث الأخير.

وحول ذلك قال سولشاير قبل أن يتجدد الموعد بينه وبين كلوب في كأس الاتحاد الإنجليزي: "فكرة أننا لم نهاجم ليست منطقية، لا أفهم ذلك. واصلنا اللعب بالطريقة الأفضل التي نراها، نحتاج إلى تقديم أداء أفضل في بعض الجوانب"

وأضاف: "حاولنا الضغط عليهم عاليًا، الأمر ليس سهلًا، فهم لعبوا بشكل جيد للغاية، ولم نذهب إلى هناك للتعمق ومحاولة امتصاص الضغط"

وتابع: "كان لديهم خمسة لاعبي خط وسط للعب بالإضافة إلى حارس بارع للغاية، عندما تنظر إلى الوراء، أعتقد أنها كانت مباراة جيدة من قبل الفريقين"

وأردف: "لعبنا ضد فريق كبير في ليفربول. نعم فيرجيل فان دايك لم يكن هناك ولكن الجميع تعرضوا لإصابة أو اثنين هنا أو هناك، كنت سعيدًا جدًا بالأداء عندما نظرت إليه بعد ذلك ".

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يذكر أن مانشستر يونايتد يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة بينما تراجع النتائج يهدد ليفربول بالخروج من المراكز الأربعة الأولى.