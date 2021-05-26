جدول مباريات اليوم الخميس 27 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 27 مايو 2021 في كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس مصر وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

مع انتهاء الدوريات الأوروبية، يتطلع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم إلى مبارياتٍ قوية لمتابعتها، وفي الوطن العربي لا تزال الإثارة قائمة.

يلتقي نادي التعاون اليوم مع نادي الفيصلي في نهائي كأس الملك السعودي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وسيشهد اليوم مباريات الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الليبرتادوريس، حيث سيواجه إنترناسيونال كلوب أولويس ريدي، وسيلتقي نادي بوكا جونيورز مع ذا سترونجيست.

تستمر اليوم مباريات دور مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي، وسيواجه الأنصار اللبناني المحرق البحريني والفيصلي الأردني الكويت الكويتي، ويستضيف نادي السلط الأردني مع نادي مركز بلاطة الفلسطيني، ويلتقي العهد اللبناني مع الحد البحريني، وتشرين السوري مع شباب الأمعري الفلسطيني.

وفي دور 16 من كأس مصر، يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

نهائي كأس الملك 2021 | موعد المباراة، القنوات الناقلة، والأبطال السابقون

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الخميس 27 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 مايو"27-5-2021":

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون - الفيصلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية KSA Sports 1 HD

كوبا ليبرتادوريس - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة إنترناسيونال - كلوب أولويس ريدي 00:00 مصر، 01:00 السعودية beIN Sports HD 3 أولمبيا - ديبورتيفو تاشيرا 00:00 مصر، 01:00 السعودية beIN Sports HD 1 English بوكا جونيورز - ذا سترونجيست 02:00 مصر، 03:00 السعودية beIN Sports HD 3 برشلونة جواياكويل - سانتوس 02:00 مصر، 03:00 السعودية beIN Sports HD 4 ناسيونال - أرجنتينوس 04:00 مصر، 05:00 السعودية beIN Sports HD 3 يونفرسداد كاتوليكا - أتلتيكو ناسيونال 04:00 مصر، 05:00 السعودية beIN Sports HD 1 English

كأس مصر - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - الإسماعيلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports HD

كأس الاتحاد الآسيوي المباراة الموعد الأنصار - المحرق 16:00 لبنان والبحرين الفيصلي - الكويت 15:00 الأردن، 16:00 الكويت السلط - مركز بلطة 19:05 الأردن، 20:05 فلسطين العهد - الحد 20:05 لبنان والبحرين تشرين - شباب الأمعري 20:05 سوريا وفلسطين

الدوري المغربي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة يوسفية برشيد - المغرب التطواني 20:15 مصر، 19:15 المغرب Arryadia SD/HD شباب المحمدية - الرجاء 22:30 مصر، 21:30 المغرب Arryadia SD/HD

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