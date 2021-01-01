نهائي كأس الملك 2021 | موعد المباراة، القنوات الناقلة، والأبطال السابقون

تعرف على كل ما يخص نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في نسخة 2020-21 والذي يجمع بين التعاون والفيصلي، وما هي القنوات الناقلة والأبطال السابقون..

تصنف بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين كثاني أكبر بطولة في كرة القدم السعودية بعد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومن ناحية الأهمية، فإن من يحققها يكون القوة الثانية على صعيد الساحرة المستديرة في المملكة.

نهائي كأس الملك ذات قيمة خاصة، وهذا الموسم شهد مفاجأة كبيرة للغاية، حيث لم يصل أي من الأقطاب الأربعة في كرة القدم السعودية إليه، وكانت البطولة التي أقيمت بصورة استثنائية مثيرة جدًا في تفاصيلها.

التعاون هو الطرف الأول في هذا النهائي، وبدأ مسيرته بمواجهة ضمك وانتصر عليه بهدفين لهدف في ثمن النهائي، ثم عبر القادسية في ربع النهائي بنفس النتيجة، قبل التغلب على الفتح في نصف النهائي بثلاثية لهدفين.

الطرف الثاني هو الفيصلي، الذي بدأ مسيرته بالتغلب على الاتفاق بركلات الترجيح، ثم عبر الباطن بالفوز عليه بهدفين لهدف، ثم فجر مفاجأة كبرى بالتغلب على النصر في نصف النهائي بهدف نظيف.

وخرج الهلال حامل اللقب على يد الفتح في الدور الأول، أما الأهلي فخرج من العين في الدور نفسه، فيما أكمل الفتح مغامرته بإخراج الاتحاد من ربع النهائي، إلا أن التعاون أوقفه في نهاية المطاف.

على هذا الأساس، يكون النهائي المثير لكأس خادم الحرمين الشريفين 2020-21 بين التعاون والفيصلي، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل بغض النظر عن مركزهما في الدوري.

اقرأ أيضًا.. جدول مباريات كأس الملك 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا كل ما يخص نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في نسخة 2020-21..

ما هو نظام بطولة كأس الملك 2021؟

بسبب ظروف فيروس كورونا وضغط المباريات الهائل، قرر الاتحاد السعودي أن تقام بطولة كأس الملك 2021 بين 16 ناديًا فقط، وهم أندية دوري المحترفين.

كالعادة، أقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب، وبدأت من دور الـ16 بقرعة وحتى الأدوار النهائية.

متى نهائي كأس الملك 2021؟

حتى الآن لم يتم الإعلان عن الموعد النهائي لمباراة نهائي كأس الملك، والمقرر أن تجمع بين الفيصلي والتعاون.

سيتم إضافة الموعد وملعب المباراة فور الإعلان عنهما، وإن كان الموعد المتوقع قبل بداية شهر رمضان، أي قبل الثالث عشر من أبريل الحالي.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس الملك 2021؟

تنقل مجريات نهائي كأس الملك على القنوات الرياضية السعودية، وهي الناقل الحصري لجميع المسابقات في المملكة سواءً الدوري السعودي أو كأس خادم الحرمين أو غيرهما.

إذا لم تتمكن من متابعة النهائي عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع الكواليس والمباريات لحظة بلحظة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب التعاون - الفيصلي لم يعلن بعد القنوات الرياضية السعودية لم يعلن بعد

ما هي جوائز بطولة كأس الملك 2021؟

يحصل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين على 10 ملايين ريال سعودي، أما الوصيف فيحصل على 4 ملايين ريال.

لكن هذه ليست الجائزة الوحيدة، فالجائزة الأهم هي وصول الفائز لدوري أبطال آسيا رفقة ثلاثي المقدمة في الدوري السعودي.

الدور الجائزة الوصيف 4 مليون ريال سعودي البطل 10 مليون ريال سعودي

+

التأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا

من هم الأبطال السابقون لبطولة كأس الملك؟

يعتبر الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بلقب كأس الملك، حيث حقق اللقب في 13 مناسبة آخرها نسخة 2016.

بعد الأهلي يأتي جاره اللدود الاتحاد بتسعة ألقاب وكذلك الهلال بنفس النصيب وآخرها نسخة الموسم الماضي، فيما حقق النصر اللقب في ست مرات فقط..

أما التعاون، الذي يلعب نهائي هذه النسخة، فقد سبق وأن حقق اللقب مرة واحدة كانت في موسم 2018-19 على حساب الاتحاد في المباراة النهائية.