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Tottenham Hotspur FC v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images Sport
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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الأوروبيالقنوات الناقلةسيلتا فيجو v أتلتيكو مدريدسيلتا فيجوأتلتيكو مدريدروما v أتلتيك بيلباوكأس إيطالياروماأتلتيك بيلباوتوتنهام هوتسبير v إف ك كاراباكتوتنهام هوتسبيرإف ك كاراباكليون v أولمبياكوسليونأولمبياكوسنابولي v باليرمونابوليباليرمو

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 حيث تُستكمل الجولة السابعة من الدوري الإسباني ، والتي أبرزها مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو..

كما نتابع مباريات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي، والتي ستكون بها مواجهات غاية في القوة، من ضمنها لقاء روما وأتلتيك بيلباو، توتنهام وكاراباج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، والدوري الأوروبي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 "26-09-2024"

الدوري الإسباني - الجولة السابعة

TOD Liga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إسبانيول - فياريال20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 8محمد السعدي
لاس بالماس - ريال بيتيس20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 9محمد فوزي
سيلتا فيجو - أتلتيكو مدريد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3محمد بركات

الدوري الأوروبي - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فنربخشة - سان جيلواز19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1محمد المبروكي
مالمو - رينجرز19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 2أحمد فؤاد
روما - أتلتيك بيلباو22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2علي سعيد الكعبي
آينتراخت فرانكفورت - فيكتوريا بيلزن22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 6نوفل باشي
توتنهام - كاراباج22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1علي محمد علي
أياكس - بشكتاش22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 5جواد بدة
ليون - أولمبياكوس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4أحمد عبده

كأس إيطاليا - الدور الثاني

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نابولي - باليرمو22:00 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1محمد الشامسي

كوبا ليبرتادوريس - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أتلتيكو مينيرو - فلومينينسي01:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2محمد السعدي
ساو باولو - بوتافوجو03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3نوفل باشي

كوبا سودا أمريكانا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إنديبيندينتي ميديلين - لانوس03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 4أحمد عبده

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