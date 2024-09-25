تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 حيث تُستكمل الجولة السابعة من الدوري الإسباني ، والتي أبرزها مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو..

كما نتابع مباريات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي، والتي ستكون بها مواجهات غاية في القوة، من ضمنها لقاء روما وأتلتيك بيلباو، توتنهام وكاراباج.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، والدوري الأوروبي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 "26-09-2024"

الدوري الإسباني - الجولة السابعة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إسبانيول - فياريال 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 8 محمد السعدي لاس بالماس - ريال بيتيس 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 9 محمد فوزي سيلتا فيجو - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 محمد بركات

الدوري الأوروبي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فنربخشة - سان جيلواز 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 محمد المبروكي مالمو - رينجرز 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 أحمد فؤاد روما - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 علي سعيد الكعبي آينتراخت فرانكفورت - فيكتوريا بيلزن 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 6 نوفل باشي توتنهام - كاراباج 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 علي محمد علي أياكس - بشكتاش 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 5 جواد بدة ليون - أولمبياكوس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 أحمد عبده

كأس إيطاليا - الدور الثاني

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نابولي - باليرمو 22:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 محمد الشامسي

كوبا ليبرتادوريس - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتلتيكو مينيرو - فلومينينسي 01:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 محمد السعدي ساو باولو - بوتافوجو 03:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 نوفل باشي

كوبا سودا أمريكانا - ربع النهائي