جدول مباريات اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 25 أبريل 2024 حيث نتابع لقاء مانشستر سيتي ضد برايتون في الجولة 29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى عودة مباريات دوري روشن السعودي، حيث نتابع مباراة هامة بين الأهلي والرياض في الأسبوع 29.

كما نتابع الجولة الثالثة من كوبا ليبرتادوريس ومواجهة بالميراس وانديبندينتي ديل فالي، وأيضاً لقاء بوليفار ضد فلامينجو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 25 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 25 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي وكوبا ليبرتادوريس.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 25 أبريل 2024 "25-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الفيحاء - الطائي 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC SPORT 1 HD خالد المديفر الرياض - الأهلي 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC SPORT 1 HD رؤوف خليف الوحدة - الحزم 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC Extra 1 HD فهد عريشي

الدوري الإنجليزي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق برايتون - مانشستر سيتي 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 1 أحمد البلوشي

كوبا ليبرتادوريس - الجولة 3

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق انديبندينتي ديل فالي - بالميراس 03:30 السعودية، 02:30 مصر beIN Sports HD 4 سمير اليعقوبي بوليفار - فلامينجو 03:30 السعودية، 02:30 مصر beIN Sports HD 2 محمد السعدي ليبرتاد - ريفربليت 03:30 السعودية، 02:30 مصر beIN Sports HD 3 أحمد البلوشي

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