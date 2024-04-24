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مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالقنوات الناقلةالرياض v الأهليبرايتون v مانشستر سيتيالرياضالأهليAl-Fayha v الطائيAl-Fayhaالطائيبرايتونمانشستر سيتيكأس ليبيرتادوريس 1بوليفار v فلامينجوبوليفارفلامينجوإنديبينديينتي جاي تيران v بالميراسإنديبينديينتي جاي تيرانبالميراسليبيرتاد v ريفر بلايتليبيرتادريفر بلايت

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 25 أبريل 2024 حيث نتابع لقاء مانشستر سيتي ضد برايتون في الجولة 29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى عودة مباريات دوري روشن السعودي، حيث نتابع مباراة هامة بين الأهلي والرياض في الأسبوع 29.

كما نتابع الجولة الثالثة من كوبا ليبرتادوريس ومواجهة بالميراس وانديبندينتي ديل فالي، وأيضاً لقاء بوليفار ضد فلامينجو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 25 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 25 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي وكوبا ليبرتادوريس.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 25 أبريل 2024 "25-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الفيحاء - الطائي18:00 السعودية، 17:00 مصرSSC SPORT 1 HDخالد المديفر
الرياض - الأهلي21:00 السعودية، 20:00 مصرSSC SPORT 1 HDرؤوف خليف
الوحدة - الحزم21:00 السعودية، 20:00 مصرSSC Extra 1 HDفهد عريشي

الدوري الإنجليزي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
برايتون - مانشستر سيتي22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports HD 1أحمد البلوشي

كوبا ليبرتادوريس - الجولة 3

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
انديبندينتي ديل فالي - بالميراس03:30 السعودية، 02:30 مصرbeIN Sports HD 4سمير اليعقوبي
بوليفار - فلامينجو03:30 السعودية، 02:30 مصرbeIN Sports HD 2محمد السعدي
ليبرتاد - ريفربليت03:30 السعودية، 02:30 مصرbeIN Sports HD 3أحمد البلوشي

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

طالع الجدول بالكامل من هنا

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