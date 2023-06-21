جدول مباريات اليوم الخميس 22 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 22 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي تقل فيه المباريات نظراً لانتهاء الموسم في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية، ولكن على الرغم من ذلك لا يخلو من المتعة الكروية.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الخميس 22 يونيو 2023 بمباراة الأهلي ضد حرس الحدود، وهي مباراة مؤجلة من الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز، كما سنتابع أيضًا مباراتين ضمن دور الـ16 من كأس مصر، حيث يحل بيراميدز ضيفاً ثقيلًا على الاتحاد السكندري، بينما يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق المقاولون العرب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 22 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 22 يونيو 2023 "22-6-2023"

الدوري المصري - الجولة 16 (مباراة مؤجلة)

المباراة الموعد القناة الناقلة حرس الحدود - الأهلي 21:30 مصر والسعودية OnTime Sports 1

كأس مصر - دور الـ16