جدول مباريات اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 في كأس الملك والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 والذي تتصدرها مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

وعلى جانب آخر من المتعة تنتظرنا ثلاث مباريات قوية في كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك) حيث يحل الشباب ضيفاً على الاتحاد في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في حين يلتقي الباطن بالرائد ويتواجه الفتح ضد الطائي في ثمن نهائي البطولة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 "22-12-2022"

كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الباطن - الرائد14:30 مصر، 15:30 السعوديةشاهد VIP
الفتح - الطائي17:00 مصر، 18:00 السعوديةشاهد VIP
الاتحاد - الشباب20:00 مصر، 21:00 السعوديةشاهد VIP

كأس رابطة الأندية الإنجليزية - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر سيتي - ليفربول22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS

وديات الأندية

اختيارات المحررين

المباراةالموعد
يوفنتوس - ريجيكا15:00 السعودية، 16:00 السعودية
ريجينا - إنتر ميلانو19:00 السعودية، 20:00 السعودية
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