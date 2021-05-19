جدول مباريات اليوم الخميس 20 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 20 مايو 2021 في الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تغيب اليوم مباريات البطولات الأوروبية التي اقتربت من نهايتها هذا الموسم، لكن يتكون الكرة العربية على موعد مع مبارياتٍ مصيرية.

تتواصل اليوم مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي، حيث يواجه نادي الاتحاد نادي أبها ونادي النصر نادي الرائد، كما يستضيف نادي الوحدة نادي ضمك.

وفي الدوري المصري الممتاز، يلقي نادي الزمالك مع نادي طلائع الجيش، ويواجه الجونة غزل المحلة والمصري الاتحاد السكندري.

أما في الدوري المغربي، يستضيف نادي اتحاد طنجة نادي الفتح الرباطي، ومولودية وجدة الرجاء والجيش الملكي نهضة الزمامرة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الخميس 20 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 مايو"20-5-2021":

الدوري السعودي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الاتحاد 19:15 السعودية، 18:15 مصر KSA Sports 2 HD الوحدة - ضمك 19:30 السعودية، 18:30 مصر KSA Sports 3 HD النصر - الرائد 21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري المغربي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة اتحاد طنجة - الفتح الرباطي 17:00 المغرب، 18:00 مصر Arryadia SD/HD مولودية وجدة - الرجاء 19:15 المغرب، 20:15 مصر Arryadia SD/HD الجيش الملكي - نهضة الزمامرة 21:30 المغرب، 22:30 مصر Arryadia SD/HD

الدوري المصري - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - طلائع الجيش 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON TIME SPORT 1 الجونة - غزل المحلة 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON TIME SPORT 2 المصري - الاتحاد السكندري 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORT 2

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