انتقل تاليسكا إلى النصر؟ لا مشكلة الهلال يسعى لصفقة مدوية أخرى

هل يحسم الهلال تلك الصفقة المدوية؟

يبدو أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تسعى لتعويض إخفاق التعاقد مع اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي انتقل إلى صفوف النصر مؤخرًا، بعد أن كان قريبًا من ارتداء قميص الزعيم، وذلك بإجراء صفقة مدوية للغاية خلال الساعات القادمة.

نادي النصر فاجئ الجميع بإعلانه التعاقد مع أندرسون تاليسكا منذ يومين، وذلك بعد أن كانت جميع التقارير الصحفية تشير إلى أن اللاعب البرازيلي اقترب من الانضمام لصفوف نادي الهلال.

ما هي الصفقة المدوية التي يريد إبرامها الهلال؟

أشارت النسخة البرازيلية من موقع "ياهو" الشهير، إلى أن نادي الهلال يريد تقديم عرضًا لشراء البرازيلي إدواردو بيريرا رودريجيز الشهير باسم "دودو"، لاعب نادي بالميراس والذي كان معارًا لصفوف الدحيل القطري.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب دودو للموقع، أن بعض المسؤولين من نادي الهلال أبدوا اهتمامًا باللاعب، وفي طريقهم لتقديم عرضًا رسميًا خلال الفترة القادمة.

وأشار المصدر إلى أن المال لا يمثل مشكلة بالنسبة لنادي الهلال، والذي يعد واحدًا من أغنى الأندية السعودية، والذي يمتلك لاعبين محترفين كبار، مثل الكولومبي جوستافو كويلار والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والفرنسي بافيتمبي جوميس والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

لاعبون برازيليون آخرون حاول الهلال التعاقد معهم:

وأضاف موقع "ياهو" أن نادي الهلال دخل خلال الفترة الأخيرة في مفاوضات مع العديد من اللاعبين في البرازيل من أجل التعاقد مع أحدهم ولكن الصفقة لم تتم.

وكشف الموقع عن أن الهلال دخل في مفاوضات مع ثنائي نادي فلامنجو البرازيلي وهم الأوروجوياني جيورجيان دي أراسكايتا، وزميله بالفريق برونو هنريكي.

لماذا لم يستمر دودو مع الدحيل القطري؟

وكان الدحيل قد تعاقد مع دودو من نادي بالميراس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، مقابل 7 ملايين يورو.

وبالرغم من أن هناك أفضلية لنادي الدحيل من أجل التعاقد مع دودو بشكل نهائي مع نهاية الموسم الحالي مقابل 6 ملايين يورو، إلا أن مسؤولي النادي القطري لم يتحركوا من أجل التعاقد معه.

وعاد دودو إلى نادي بالميراس، ليجد اهتمامًا من نادي الهلال، الذي يريد تقديم عرضًا إلى ناديه، للحصول على خدماته بشكل نهائي.

هل يعوض دودو إخفاق صفقة تاليسكا؟

بالطبع يعد دودو واحدًا من أفضل المواهب البرازيلية خلال السنوات الماضية، فهو يتشابه بشكل كبير مع تاليسكا الذي انتقل إلى صفوف نادي النصر.

التعاقد مع دودو سيعوض بشكل كبير إخفاق الصفقة، سواء على المستوى الفني، أو مستوى الجماهير التي أبدت غضبها من عدم إتمام صفقة تاليسكا.

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