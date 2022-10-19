جدول مباريات اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات العربية والأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مباريات قوية تشهدها الملاعب العالمية من جديد خلال اليوم الخميس الموافق 20 أكتوبر 2022، حيث تقام المباريات لحساب بطولتي الدوري الإسباني والإنجليزي في أوروبا، بينما تواصل عجلة الدوري المصري الدوران في افتتاحية الموسم.

البداية من الكرة الإنجليزية التي ستقام فيها مباراتان قويتان، الأولى تجمع فولهام وأستون فيلا على ملعب الأول، بينما يستضيف ليستر سيتي نظيره ليدز يونايتد ضمن فعاليات الجولة 12 من عمر المسابقة.

وفي إسبانيا سيكون برشلونة مضيفًا لخصم صعب هو فياريال الذي يطمح رجال المدرب تشافي هيرنانديز في الانتصار عليه للخروج من إحباطات الكلاسيكو ودوري أبطال أوروبا.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي الدوري الأوروبي سيسعى آرسنال إلى الفوز على بي إس في أيندهوفن لمزيد من التحسن في وضعيته داخل مجموعته بالمسابقة في مباراة مؤجلة من عمر الجولة الثانية.

بينما تكتمل الجولة في الدوري المصري بثلاث مواجهات مثيرة مسدلة الستار على أول أسبوع من المسابقة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 "20-10-2022"

الدوري الإسباني – الجولة العاشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة ألميريا - جيرونا 19:00 مصر 20:00 السعودية beIN Sports Fr 5 HD max أوساسونا - ريال بيتيس 20:00 مصر 21:00 السعودية beIN Sports HD 2 برشلونة - فياريال 21:00 مصر 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي – الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة فولهام - أستون فيلا 20:30 مصر 21:30 السعودية beIN Sports HD 1 English ليستر سيتي - ليدز يونايتد 21:15 مصر 22:15 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الأوروبي - الجولة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - بي إس في أيندهوفن 19:00 مصر 20:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 1