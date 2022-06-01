جدول مباريات اليوم الخميس 2 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 2 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، فإننا ندخل مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، والتي تشهد عدد هائلًا من المباريات الخاصة بالمنتخبات.

ويوم الخميس 2 يونيو 2022، سنكون على موعد مع عدد من المواجهات القوية، على المستوى الأوروبي والعالمي.

البداية ستكون من منافسات النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي تشهد مساء الخميس 10 مباريات دفعة واحدة.

ويأتي على رأس هذه المباريات المواجهة التي يحل فيها منتخب البرتغال ضيفًا على منتخب إسبانيا، ضمن المجموعة الثانية من المستوى الأولى.

وعلى المستوى الإفريقي، تتواصل منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث تقام مباراتين يوم الخميس، على رأسهما مباراة تونس أمام غينيا الاستوائية.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وعلى مستوى المباريات الودية الدولية، يلعب منتخب المغرب فجر الخميس مع منتخب الولايات المتحدة، فيما يلعب منتخب كوريا الجنوبية أمام نظيره البرازيلي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 2 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 2 يونيو 2022 "02-06-2022"

دوري الأمم الأوروبية

المباراة الموعد القناة الناقلة جورجيا - جبل طارق 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا بلغاريا - مقدونيا الشمالية 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا إستونيا - سان مارينو 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا قبرص - كوسوفو 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا التشيك - سويسرا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا إسبانيا - البرتغال 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا صربيا - النرويج 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا سلوفينيا - السويد 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا أيرلندا الشمالية - اليونان 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا

تصفيات أمم إفريقيا 2023

المباراة الموعد القناة الناقلة موزمبيق - رواندا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports تونس - غينيا الاستوائية 21:00 مصر، 20:00 تونس beIN Sports 3 HD

مباريات ودية

المباراة الموعد القناة الناقلة الولايات المتحدة - المغرب 1:30 مصر، 00:30 المغرب Arryadia SD/HD كوريا الجنوبية - البرازيل 13:00 مصر، 12:00 السعودية bein sports 1 HD premium

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